Donald Trump'Ä±n trans genÃ§ler iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karara tepki Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n trans genÃ§lerin okullarda istedikleri tuvaleti kullanmasÄ±na izin veren yÃ¶nergeyi kaldÄ±rmasÄ±na yÃ¶nelik tepki her geÃ§en gÃ¼n bÃ¼yÃ¼yor

Eski baÅŸkan Barack Obama döneminde çÄ±karÄ±lan ve trans bireylerin haklarÄ± için önemli bir adÄ±m olarak görülen tuvalet yönergesinin yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± ülkenin dört bir yanÄ±nda protesto gösterileri düzenleniyor.Trump'a tepki gösteren isimlerden biri yemin töreninde milli marÅŸÄ± söyleyen 16 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Jackie Evancho oldu.Evancho, Trump'Ä± bu konuda 'aydÄ±nlatmayÄ±' çok istediÄŸini belirterek bu karardan ötürü büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.ABC kanalÄ±na trans bir birey olan kÄ±z kardeÅŸi Juliet ile beraber bir röportaj veren Evancho, Trump'a kÄ±z kardeÅŸinin okulda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yüz yüze anlatmak istediÄŸini belirtti.Evancho'nun kÄ±z kardeÅŸi Juliet ise her gün ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine korkunç ÅŸeyler söylendiÄŸini anlattÄ±.Juliet, trans bireylerin tuvalet haklarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunun bilinmediÄŸi bir ortamÄ±n güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

'Bu bir insan haklarÄ± meselesi'

Trump'a tepki gösteren ünlülerden bir diÄŸeri ise ünlü televizyon sunucusu Ellen DeGeneres.Ellen DeGeneres, Twitter'dan, "Bu politikayla ilgili deÄŸil, insan haklarÄ±yla ilgili bir mesele" dedi.

Teknoloji devleri de tepki gösterdi

Apple, Google, Facebook ve Microsoft gibi teknoloji devleri karara karÅŸÄ± çÄ±kan kurumlar arasÄ±nda yer alÄ±yor.Trump'Ä±n bu kararÄ±na ilk tepkiyi CEO'su Tim Cook'un eÅŸcinsel olduÄŸunu açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Apple'dan geldi.Google, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada trans öÄŸrencilerin haklarÄ±nda yaÅŸanan bu gerilemeden ötürü endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Facebook ise eÅŸitlik ve trans bireylerin eÅŸit haklara sahip olmasÄ± için destek vermeye devam edeceklerini açÄ±kladÄ±.Salesforce, Microsoft ve Intel gibi ÅŸirketlerin yöneticileri ise #ProtectTransKids (Trans Gençleri Koruyun) etiketiyle paylaÅŸÄ±mlarda bulundu.

Yeni bir protesto dalgasÄ±

DiÄŸer yandan Trump'Ä±n bu kararÄ±, ülke çapÄ±nda yeni bir protesto dalgasÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ±na neden oldu.ABD'nin çeÅŸitli ÅŸehirlerinde trans gençlere destek yürüyüÅŸleri düzenleniyor.New Yorker dergisi, bu durumu Trump'Ä±n göreve gelmesinden beri tek bir günün bile protestosuz geçmemesi yönünde yorumladÄ±.Özellikle Trump'Ä±n göçmenler ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve aldÄ±ÄŸÄ± kararlar ülke çapÄ±nda büyük protestolarÄ±n düzenlenmesine neden olmuÅŸtu.Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nin de protestolara sahne olmasÄ± bekleniyor.Wall Street Journal gazetesi bu durumu sosyal medyadan 'Pazar günü ÅŸimdiye kadar düzenlenmiÅŸ en iyi giyimli Trump protestosu olacak' diye duyurdu.

KararÄ±n hemen bir etkisi olmayacak

Trump'Ä±n trans gençlerle ilgili bu kararÄ±nÄ±n Obama'nÄ±n yönetmeliÄŸi Teksas'ta bir hakimin kararÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için hemen bir etkisinin olmasÄ± beklenmiyor.

Geçen yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda çÄ±kan yönergenin yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmasa da Obama bu yönergeye uymayan okullarÄ±n fonlarÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸini söylemiÅŸti.

Yönerge ülke çapÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara yol açmÄ±ÅŸ, 13 eyalette yönergeye karÅŸÄ± dava açÄ±lÄ±rken AÄŸustos ayÄ±nda Teksas'taki bir federal yargÄ±ç yönergenin durdurulmasÄ± için adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.Donald Trump seçim kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda translarÄ±n istedikleri tuvaleti kullanabilmeleri gerektiÄŸini söylemiÅŸ, fakat Cumhuriyetçilerden tepki almasÄ± sonucu duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.