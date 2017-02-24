Kim Jong-nam'Ä± Ã¶ldÃ¼ren VX sinir gazÄ± nedir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey kardeÅŸi Kim Jong-nam'Ä± Ã¶ldÃ¼ren gaz ile ilgili Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Berrak, bal rengi, yaÄŸlÄ± yapÄ±da olan kokusuz ve tatsÄ±z sÄ±vÄ±nÄ±n saptanmasÄ± oldukça zor. VX sinir gazÄ±, bilinen en zehirli kimyasal silahlardan biri ve sarin gazÄ±ndan çok daha kuvvetli.

Bir damlasÄ± kiÅŸiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

VX, 1993'te Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC) tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ, hükümetlerin gazÄ± üretmesi veya depolamasÄ± engellenmiÅŸti.

Ne yapÄ±yor?

Gaz solunduÄŸu, deriye veya göze temas ettiÄŸi takdirde sinir sistemine saldÄ±rÄ±yor.

YalnÄ±zca kimyasal bir silah olarak kullanÄ±lan gaz, sprey veya buhar olarak ya da su, yemek veya tarÄ±m ürünlerine bulaÅŸtÄ±rÄ±larak kiÅŸiyi zehirlemekte kullanÄ±labiliyor.

Zehirlenme belirtileri, böcek ilacÄ±ndan zehirlenmeye benziyor ve kiÅŸi gaza maruz kaldÄ±ktan hemen sonra tepkime gösteriyor.

VX Sinir GazÄ± bilgileri

Zehirlenen kiÅŸi öksürmeye baÅŸlÄ±yor, sonra göÄŸsü sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor, hÄ±rÄ±ltÄ±yla soluyor ve nefesi kesiliyor. GörüÅŸü bulanÄ±klaÅŸmaya baÅŸlayan kiÅŸi, yorgun hissetmeye ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± çekmeye devam ediyor.

Göz yaÅŸarmasÄ±, burun akmasÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, ishal, bulantÄ± ve kusma, kas seÄŸirmesi veya kriz geçirme de belirtiler arasÄ±nda.

EÄŸer kiÅŸinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± doz yeterince fazlaysa, sinir sistemini yok ederek ölümcül olabiliyor.

VX kiÅŸinin kÄ±yafetine bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± taktirde, 30 dakika boyunca kÄ±yafette kalÄ±p buharlaÅŸtÄ±ktan sonra baÅŸkalarÄ±na etki edebiliyor.

VX daha önce kullanÄ±ldÄ± mÄ±?

Daha önce yalnÄ±zca Rusya ve ABD VX stoklarÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± itiraf etti, ancak baÅŸka ülkelerde de bulunduÄŸu tahmin ediliyor.

Küresel güvenlik düÅŸünce kuruluÅŸu Stimson Merkezi'nde çalÄ±ÅŸan kimyasal silah uzmanÄ± Cindy Vestergaard, Irak'Ä±n 1980'lerde "kesinlikle VX ürettiÄŸini" söylüyor.

1969 yÄ±lÄ±nda, Japonya'nÄ±n Okinawa ÅŸehrindeki ABD askeri üssünde VX gazÄ± sÄ±zÄ±nca 23 asker ve 1 sivil hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Vestergaard, bu olayÄ±n Japonya'da büyük tepki çekmesinden sonra ABD'nin "yurtdÄ±ÅŸÄ±nda kimyasal stoÄŸunun olduÄŸunu kamuya açÄ±klamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylüyor.

Bu durumda eÄŸer Kim Jong-nam'Ä±n vakasÄ± aydÄ±nlanÄ±rsa, bu VX'in süikast için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk vaka olacak.

Kuzey Kore VX üretiyor mu?

Kuzey Kore, MÄ±sÄ±r ve Güney Sudan, Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nun anlaÅŸmasÄ±nÄ± ne imzaladÄ±, ne de onayladÄ±.

Güney Kore'deki özel Kore Savunma TeÅŸkilatÄ± savunma analisti Lee-Il-Woo, AFP haber ajansÄ±na, "Kuzey Kore'nin büyük bir VX deposu olduÄŸunu ve gazÄ±n ucuz bir ÅŸekilde üretilebileceÄŸini" söylüyor.

Güney Kore'nin savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± 2014'te yayÄ±mlanan Defence White Paper belgesinde, Kuzey Kore'nin 1980'lerde kimyasal silah üretmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2500 ila 5000 ton depoladÄ±klarÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Belgenin 2012 basÄ±mÄ±ndaysa, Kuzey Kore'nin Chongjin ve Sinuiju da dahil olmak üzere 8 yerde kimyasal silah ürettiÄŸi yazÄ±yor.