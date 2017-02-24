Ana Sayfa | DÃœNYA 24/02/2017 17:27

136 diplomatik pasaport sahibi TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Almanya'ya sÄ±ÄŸÄ±nmak istedi

Almanya

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 136 diplomatik pasaport sahibi TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Ã¼lkeye iltica baÅŸvurusunda bulundu

Ä°ltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n 15 Temmuz 2016'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'nin gördüÄŸü yazÄ±lÄ± yanÄ±tta "Almanya hükümeti 136 iltica baÅŸvuruÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmektedir. Bu baÅŸvurular diplomat statüsüne sahip kiÅŸilerin ailelerini de kapsamaktadÄ±r" dedi.

Almanya'dan olumsuz yanÄ±t gelmiÅŸti

Daha önce Almanya'ya iltica baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸ olan Türk askerleriyle ilgili olarak Ankara'dan Berlin'e 'baÅŸvurularÄ± reddedin' çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak Almanya hükümeti çaÄŸrÄ±ya olumsuz yanÄ±t vermiÅŸti.

Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Thomas de Maiziere, iltica dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ± ayrÄ± inceleneceÄŸini ifade ederek "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulamada bulunmuyoruz" demiÅŸti.

Almanya'daki NATO üslerinde görev yapan bazÄ± Türk askerlerinin de iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu sanÄ±lÄ±yor.

 
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