ABD BaÅŸkanÄ± Trump seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ

ABD'de kasÄ±m ayÄ±ndaki seçimlerde baÅŸkan seçilen Donald Trump'Ä±n 2012 yÄ±lÄ±nda adaylÄ±ÄŸa hazÄ±rlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, seçimden 4 yÄ±l önce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± internet alan adlarÄ±nÄ±n buna iÅŸaret ettiÄŸi belirtildi.Amerikan yayÄ±n kuruluÅŸu CNN'in internet kayÄ±tlarÄ±nÄ± toplayarak yaptÄ±ÄŸÄ± habere göre, Trump baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmadan önce kendisine ait ÅŸirketler 3 bin 643 internet alan adÄ± satÄ±n aldÄ±.Bunlar arasÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan "Trump'a Oy Verme", "Trump Gitmeli" ve "ArtÄ±k Trump'Ä± Ä°stemiyoruz" gibi internet alan adlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, bu durumun Trump'Ä±n seçimlerden 4 yÄ±l önce baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olma planlarÄ± bulunduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸi ifade edildi.

Trump'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸkanlÄ±k seçimlerine aday olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamadan birkaç ay önce de seçim kampanyasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± slogan olan "Amerika'yÄ± Yeniden Büyük Yap" isimli internet alan adÄ±nÄ± ve bunun türevlerini satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Seçim kampanyasÄ± döneminde ise Trump'Ä±n 93 alan adÄ± daha satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bunlardan birinin TrumpEmpire.com (TrumpÄ°mparatorluÄŸu) olduÄŸu belirtildi.

Ä°nternet alan adlarÄ±nÄ±n Trump'Ä±n siyasi kariyeri, ÅŸirket projeleri ve genel davranÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda fikir verdiÄŸi deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

KarÅŸÄ±t olabilecek adlarÄ± da almÄ±ÅŸ

Trump'Ä±n ayrÄ±ca kendisine karÅŸÄ± kullanÄ±labilecek site alan adlarÄ±nÄ± da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Bunlar arasÄ±nda TrumpFraud.org (TrumpSahtekarlÄ±ÄŸÄ±) ve TrumpScam.com (TrumpDolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±) gibi isimlerin bulunduÄŸu ifade edildi.Trump'a ait ÅŸirketlerin sözcüsü Amanda Miller, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Alan adÄ±nÄ±n bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ± veya ileride satÄ±lmak amacÄ±yla kötü niyetli kiÅŸilerin benzer alan adlarÄ±nÄ± tescil etmesi, gerçek dÄ±ÅŸÄ± içeriÄŸin yayÄ±mlanmasÄ± ve olumsuz alan adlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± dünya çapÄ±nda tüm büyük ÅŸirketlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sorun." dedi.

Miller, ÅŸirketin kurumsal kimliÄŸinin korunmasÄ± hususunu çok ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ±, bu çerçevede olumlu ya da olumsuz alan adlarÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Trump Åžirketlerinin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 3 bin 643 adÄ±n sadece 50'sinin kullanÄ±mda olduÄŸu, diÄŸerlerine girince baÅŸka sayfalara yönlendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da sayfanÄ±n açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.