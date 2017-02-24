Ana Sayfa | DÃœNYA 24/02/2017 17:34

Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in ekipler yola Ã§Ä±ktÄ±

Antarktika

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan 9 kiÅŸilik ilk ekibin bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

Özlü, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, ilgili kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardÄ±ndan Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluÅŸturulan ilk ekibin bugün yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Özlü, 9 kiÅŸiden oluÅŸan teknik heyetin önce hava yolu ile Arjantin'e gideceÄŸini belirterek, "Heyet daha sonra oradan kiralanan buzkÄ±ran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika kÄ±tasÄ±na geçecek. AraÅŸtÄ±rma ekibi Antarktika'da Türkiye'nin kuracaÄŸÄ± bilim üssü için fizibilite çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak. Bilimsel araÅŸtÄ±rmalar da yapacak olan heyet, nisan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda yurda dönecek." ifadelerini kullandÄ±.

Fizibilite çalÄ±ÅŸmalarÄ± için hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olduÄŸu kasÄ±m ayÄ±nda daha geniÅŸ bir heyetin yeniden Antarktika'ya gideceÄŸini kaydeden Özlü, kutup çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda "Türkiye Kutup AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi"nin kurulmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü aktardÄ±.

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