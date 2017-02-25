Ana Sayfa | DÃœNYA 25/02/2017 06:31

Trump medyaya savaÅŸ aÃ§tÄ± iÅŸte o yayÄ±n organlarÄ±na yasak getirdi


ABD baÅŸkanÄ± Trump, "yalan" haber yapmakla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ basÄ±n organlarÄ±na yasak getirerek, basÄ±n toplantÄ±sÄ±na CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times'Ä± almadÄ±.

Pek çok yayÄ±n kuruluÅŸunu bir süredir yalan haber yapmakla suçlayan ve "medyaya savaÅŸ açan" ABD BaÅŸkanÄ± Trump, çareyi yasakta buldu. Bugün yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan Beyaz Saray'daki olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±na giden bazÄ± muhabirler, Beyaz Saray'da bir sürprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n muhabirleri, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salonun kapÄ±sÄ±ndan içeri alÄ±nmadÄ±. Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'Ä±n yapacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmayan yayÄ±n organlarÄ± arasÄ±nda, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var. Beyaz Saray'Ä±n bu kararÄ±na tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n temsilcileri, uygulamayÄ± protesto etmek için toplantÄ±ya katÄ±lmadÄ±. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basÄ±n toplantÄ±sÄ±na girmeyen yayÄ±n organlarÄ±. Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Jeff Mason yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, uygulamayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ±, özgür basÄ±n ve ÅŸeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduÄŸunu söyledi.

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