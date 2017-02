Trump medyaya savaÅŸ aÃ§tÄ± iÅŸte o yayÄ±n organlarÄ±na yasak getirdi

ABD başkanı Trump, "yalan" haber yapmakla suçladığı ünlü basın organlarına yasak getirerek, basın toplantısına CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times'ı almadı.

Pek çok yayın kuruluşunu bir süredir yalan haber yapmakla suçlayan ve "medyaya savaş açan" ABD Başkanı Trump, çareyi yasakta buldu. Bugün yapılacağı duyurulan Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, Beyaz Saray'da bir sürprizle karşılaştı. Bazı yayın organlarının muhabirleri, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı. Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'ın yapacağı basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var. Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.