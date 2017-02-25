Ana Sayfa | DÃœNYA 25/02/2017 15:39

TÃ¼rkiye ile Rakka operasyonu iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ± YPG'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ± yaptÄ±lar


UluslararasÄ± haber ajansÄ± olan Reuters, ABD'nin bir tÄ±ra zÄ±rhlÄ± araÃ§ yÃ¼kleyip YPG'ye gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n Haseke yakÄ±nlarÄ±nda çektiÄŸi fotoÄŸrafta, bir TIR'a yüklenmiÅŸ zÄ±rhlÄ± aracÄ±n cepheye götürüldüÄŸü görülüyor. AjansÄ±n hafta içinde geçtiÄŸi fotoÄŸraflarda da, bir YPG'li tanksavar füzelerinin yanÄ±nda oturuyordu. Tanksavar füzelerin ABD tarafÄ±ndan YPG'lilere verileceÄŸi daha önce birçok haberde dile getirilmiÅŸti. ABD'nin bu ay baÅŸÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± araçlar da yine cephede yer alÄ±yordu.

RAKKA OPERASYONU MASADA

Ankara ve Washington, son günlerde Rakka operasyonunun nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸini müzakere ediyor. ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, geçen hafta Türkiye'ye geldi ve operasyon masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. SÄ±nÄ±r ötesi FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuyla El Bab'dan terör örgütü IÅžÄ°D'i temizleyen Türkiye, bir sonraki hamlenin Rakka olacaÄŸÄ±nÄ± hafta içinde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Rakka'ya saldÄ±ran YPG'liler, ilk kez hafta içinde Deyr Ez Zor ÅŸehrinin il sÄ±nÄ±rlarÄ±na girmiÅŸti. Operasyonun amacÄ±, Rakka'nÄ±n Deyr Ez Zor ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± koparmak. Deyr Ez Zor'un merkezi Irak sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n noktada bulunuyor ancak il sÄ±nÄ±rlarÄ± Rakka'nÄ±n doÄŸusuna kadar uzanÄ±yor.

 

 

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