Arjantin'de skandal olay polis arabasÄ±nda cinsel iliÅŸkiye girip siteye yÃ¼klediler

Arjantin'de bir kadÄ±n ve erkek polis aracÄ±nda cinsel iliÅŸkiye girip gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de +18 bir siteye yÃ¼kleyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Polisin kimliÄŸi kÄ±sa sÃ¼rede bulundu.

Arjantinde' bir kadÄ±n ve erkek polis devriye aracÄ± içerisinde cinsel iliÅŸkiye girdi. Görüntüler +18 sitelere yüklenince polislerin kimliÄŸi kendilerini ele verdi. Görüntüleri cinsel içerikli sitelerde yayÄ±nlanan ve polislerin kolluÄŸundaki isimlerden ortaya çÄ±kan skandal ülkeyi sarstÄ±. Arjantin'de kadÄ±n ve erkek iki polis memurunun görev sÄ±rasÄ±nda iliÅŸkiye girdiÄŸi tespit edildi. Videoda devriye aracÄ±nda bulunan iki polisin soyunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülüyor. KadÄ±n polis ise adamÄ±n görüntü almasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca 'soygun' ihbarÄ± alan polisler, duyduklarÄ±nÄ± umursamadan iliÅŸkilerine devam ediyor. Görüntüler daha sonradan cinsel içerikli sitelere yüklenince, üniformadaki detaylardan polislerin kimlikleri belli oldu. Emniyet yetkilileri, olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve soruÅŸturma tamamlanan kadar her iki polisin de görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.