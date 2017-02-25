Ana Sayfa | DÃœNYA 25/02/2017 21:29

Arjantin'de skandal olay polis arabasÄ±nda cinsel iliÅŸkiye girip siteye yÃ¼klediler


Arjantin'de bir kadÄ±n ve erkek polis aracÄ±nda cinsel iliÅŸkiye girip gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de +18 bir siteye yÃ¼kleyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Polisin kimliÄŸi kÄ±sa sÃ¼rede bulundu.

Arjantinde' bir kadÄ±n ve erkek polis devriye aracÄ± içerisinde cinsel iliÅŸkiye girdi. Görüntüler +18 sitelere yüklenince polislerin kimliÄŸi kendilerini ele verdi. Görüntüleri cinsel içerikli sitelerde yayÄ±nlanan ve polislerin kolluÄŸundaki isimlerden ortaya çÄ±kan skandal ülkeyi sarstÄ±. Arjantin'de kadÄ±n ve erkek iki polis memurunun görev sÄ±rasÄ±nda iliÅŸkiye girdiÄŸi tespit edildi. Videoda devriye aracÄ±nda bulunan iki polisin soyunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülüyor. KadÄ±n polis ise adamÄ±n görüntü almasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca 'soygun' ihbarÄ± alan polisler, duyduklarÄ±nÄ± umursamadan iliÅŸkilerine devam ediyor. Görüntüler daha sonradan cinsel içerikli sitelere yüklenince, üniformadaki detaylardan polislerin kimlikleri belli oldu. Emniyet yetkilileri, olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve soruÅŸturma tamamlanan kadar her iki polisin de görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

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Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°slami terÃ¶rÃ¼ reddetti

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster "radikal islami terÃ¶r"Ã¼n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, "TerÃ¶r eylemleri Ä°slami olamaz" dedi.


TÃ¼rkiye ile Rakka operasyonu iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ± YPG'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ± yaptÄ±lar

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Trump medyaya savaÅŸ aÃ§tÄ± iÅŸte o yayÄ±n organlarÄ±na yasak getirdi

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