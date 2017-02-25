Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°slami terÃ¶rÃ¼ reddetti

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster "radikal islami terÃ¶r"Ã¼n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, "TerÃ¶r eylemleri Ä°slami olamaz" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi, toplantÄ±ya katÄ±lan yetkililerden birine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, McMaster'in Trump ve yakÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n terör eylemlerini tanÄ±mlamak için kullandÄ±ÄŸÄ± "radikal Ä°slami terör" kavramÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu, çünkü terör eylemlerinin Ä°slami olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.McMaster'in bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla, Beyaz Saray Güvenlik Konseyini, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± tavrÄ± ile bilinen eski Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in etkisinden uzaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± sinyalini verdiÄŸi belirtiliyor.

MÜSLÜMANLARIN RENCÄ°DE EDÄ°LMESÄ°NE KARÅžI

Irak ve Afganistan'da görev yapan McMaster'Ä±n MüslümanlarÄ± rencide eden bir dil kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸu biliniyordu.McMaster'Ä±n OrtadoÄŸu'daki terörizmin tanÄ±mlanmasÄ± konusunda fikirlerini Trump ve ekibine de aktardÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.Trump, baÅŸkanlÄ±k kampanyasÄ± boyunca selefi Barack Obama ve Demokratik rakibi Hillary Clinton'u özellikle "radikal Ä°slami terör" demekten kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için eleÅŸtiriyordu.