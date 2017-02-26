4 saat ayakta uÃ§tular dolmuÅŸ uÃ§ak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

Pakistan-Suudi Arabistan seferini yapan uÃ§ak adeta dolmuÅŸ gibi yolcu aldÄ±. 7 yolcu, koltuk parasÄ± Ã¶demesine raÄŸmen 4 saat boyunca ayakta uÃ§uÅŸ yaptÄ±lar.

Pakistan-Suudi Arabistan seferini yapan uçak, 20 Ocak'ta havalandÄ±ÄŸÄ±nda içinde fazladan yedi yolcu vardÄ±. Pakistan medyasÄ±nÄ±n sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± haber, ülkenin gündeminine oturdu. Bugüne kadar dünyada eÅŸine rastlanmayan olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi uçak, Pakistan UluslararasÄ± HavayollarÄ±'na ait.Tüm koltuklarÄ±n dolu olduÄŸu uçakta bulunan yedi yolcunun kendi koltuk paralarÄ±nÄ± ödemesine raÄŸmen, koridorda oturarak Karaçi'den Madina'ya gittikleri ortaya çÄ±ktÄ±. 409 koltuk kapasitesine sahip Boeing 777 model uçakta, 416 yolcu vardÄ±.Hava güvenliÄŸinin ciddi bir ÅŸekilde ihlal edildiÄŸi uçuÅŸtaki yolcular PK-743'e bindi. Yedi yolcu, dört saatlik uçuÅŸun tamamÄ± boyunca ayakta durmak zorunda kaldÄ±.

KAPTAN YOLCULARDAN HABERDAR DEÄžÄ°L

PakistanlÄ± yetkililer, geniÅŸ çaplÄ± bir soruÅŸturmaya tuttuÄŸu olayda yedi yolcunun biniÅŸ kartlarÄ±nÄ±n havayolu çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan elle yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Dawn gazetesine göre, kaptan uçak kalkÄ±ncaya kadar yerde oturan yolculardan haberdar deÄŸildi. Kaptan, "Çoktan havalanmÄ±ÅŸtÄ±m ve uçuÅŸ ekibi kapÄ±larÄ± kapatmadan önce yedi yolcu hakkÄ±nda bana bilgi vermedi" dedi. Edinilen bilgilere göre, pilot, yetkililer ve görevliler de dahil olmak üzere , yeterince uyanÄ±k olmadÄ±klarÄ± için birbirlerini suçluyor.