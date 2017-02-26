Kuzey Irak'ta PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Kuzey Irak'taki PKK kamplarÄ±na hava operasyonu dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n 19-20 Åžubat tarihleri arasÄ±nda Kuzey Irak'ta PKK kamplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Zap bölgesindeki bazÄ± hedeflere yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸi hava operasyonunda öldürülen PKK'lÄ± teröristlerin kimlikleri örgüte yakÄ±n internet sitelerinde yer aldÄ±. Hava operasyonunda aralarÄ±nda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayÄ±tlÄ± 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin Gür'ün de bulunduÄŸu 4 PKK'lÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸü belirtildi.GÄ±yasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi öÄŸrencisiyken bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte terör örgütünün bombacÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ±, cezaevinden 2011 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±ndan çÄ±ktÄ±ktan sonra daÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.