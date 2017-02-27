Ana Sayfa | DÃœNYA 27/02/2017 11:30

Ä°ngiltere en iyi kebapÃ§Ä±larÄ±nÄ± belirledi iÅŸte Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len restoranlar

british kebab awards 2017

Ä°ngiltere'de her sene dÃ¼zenlenen "Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri" sahiplerini buldu.

Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklÄ± kategorideki ödüller yüzlerce adayÄ±n arasÄ±ndan halk oylamasÄ± ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ödül töreninin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynÄ± zamanda Türkiye AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim DoÄŸuÅŸ yaptÄ±.DoÄŸuÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Britanya'daki kebap endüstrisinin geliÅŸmiÅŸliÄŸine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Ä°bahim DoÄŸuÅŸ, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

 

 

Törende ödüle layÄ±k görülen iÅŸletmeler ve restoranlar ÅŸöyle:

En iyi müÅŸteri memnuniyeti ödülü

KöÅŸk Restaurant

 

En iyi kebap salon ödülü

Pizza King Kebap House

 

Londra'daki en iyi kebap salonu

Bababoom

 

Kuzey ve BatÄ± Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü

German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant

 

Güney ve DoÄŸu Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü

Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant

 

Endüstriye en çok katkÄ± saÄŸlayan ÅŸirket ödülü

Prime Quality Foods

 

En ekonomik restoran ödülü

The Ä°skele

 

YÄ±lÄ±n en iyi ÅŸefi ödülü

Mazlum Demir

 

En iyi bölgesel kebap evi

Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath

 

Just Eat en iyi sevis ödülü

Irmak BBQ ve Irmak Döner

 

Londra dÄ±ÅŸÄ±ndaki en iyi restoran ödülü

Elder and Wolf

 

En iyi kebap seyyar satÄ±cÄ±sÄ± ödülü

Atalay Kebap

 

Ä°skoçya'nÄ±n en iyi kebap salonu

Alla Turca

 

Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n en iyi kebap salonu

Shpinnx Glengormley

 

Galler'deki en iyi kebap salonu

Mezza Luna

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