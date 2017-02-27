FÄ±rtÄ±na nedeniyle 4 milyon kiÅŸi susuz kaldÄ±

Åžili'de etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle en az Ã¼Ã§ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 19 kiÅŸi kayboldu. FÄ±rtÄ±na milyonlarca kiÅŸinin iÃ§me suyuna eriÅŸimini kesti

Åžilili yetkililer kentin temiz su kaynaÄŸÄ± Maipo Nehri'nde su berraklaÅŸana kadar temiz suya eriÅŸimin kesildiÄŸini duyurdu.Santiago'da susuz kalan kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 milyon.

BazÄ± evlerin içine çamur doldu.

Åžili Devlet BaÅŸkanÄ± Michelle Bachelet Twitter'dan açÄ±klamasÄ±nda "Kurtarma ekipleri mahsur kalan insanlara ulaÅŸmaya ve su daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± mümkün olan bölgelerde yeniden baÅŸlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

BaÅŸkente içme suyu hizmeti veren Aguas Andinas yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n onarÄ±mlarÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeniden su daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n ne zaman saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini söyledi.

Bölge valisi Claudio Orrego hava koÅŸullarÄ±nÄ±n Santiago kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki daÄŸlarda "çok kötü" olduÄŸunu belirtti. Orrego "Çok kÄ±sa süre içinde pek çok heyelan yaÅŸadÄ±k" dedi.

Heyelanlar nedeniyle yollar kapandÄ±.

Kentin güneyinde gerçekleÅŸen bir heyelanda 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸu ailesiyle birlikte arabayla yolculuk ederken heyelan nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Santiago kenti sakinlerinin yüzde 60'Ä±nÄ±n evinde su akmÄ±yor.

Pek çok kiÅŸi yetkililerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± suyu taÅŸÄ±yabilmek için kova ve bidonlarla uzun kuyruklar oluÅŸturdu.Santiago'da bazÄ± süpermarketlerde ÅŸiÅŸe su stoÄŸu tükendi.Etkilenen bölgelerdeki restoran, iÅŸ yerleri ve okullarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na karar verildi.