SakÄ±z AdasÄ±'nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump alay konusu oldu

SakÄ±z AdasÄ±â€™nda yapÄ±lan etkinlikler kapsamÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump betimlemesi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±

BaÅŸta Ä°zmirliler olmak üzere Ege ve tüm Türkiye’den gelip Rio veya Köln KarnavalÄ±’nÄ±n minyatürünü izlemek için en yakÄ±ndaki SakÄ±z AdasÄ±’na gelen Türk turistler unutamayacaklarÄ± bir hafta sonu geçirdiler..

TRUMP SAKIZ ADASI’NDA DA ALAY KONUSU OLDU

Bir bahane olsun da insanlar kutlama yapsÄ±n, eÄŸlensin diyerek yola çÄ±kan turizmcilerin keÅŸfettiÄŸi bir örnek olan Yunanistan’Ä±n SakÄ±z AdasÄ± Mostra Åženlikleri bu yÄ±l da Türk turistin gözdesi oldu. ÇeÅŸme - SakÄ±z arasÄ±nda sefer düzenleyen firmalarÄ±n çifter seyir düzenleyerek hizmet verdiÄŸi etkinlik yine Türk turist tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gördü.

TÜRKLER HAFTA SONU MUTLU OLDU

Günden güne artan referandum stresi nedeniyle Türkiye gündeminden uzaklaÅŸmak isteyen Türkler soluÄŸu SakÄ±z AdasÄ±’nda aldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l kortej esnasÄ±nda yapÄ±lan Türkçe anonslar bu yÄ±l yapÄ±lmadÄ± ama Türkler yine eÄŸlenceli bir hafta sonu geçirmekten mutlu oldu. Karnaval sonrasÄ± ÇeÅŸme’ye geri dönüÅŸte ise her iki gümrükte de yoÄŸun izdiham yaÅŸandÄ±.

GEÇEN YIL MERKEL, BU YIL TRUMP

Mostra karnavalÄ±nda, korsan saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± kadÄ±n, erkek, yaÅŸlÄ±, çocuk topyekûn direnmesi sonucunda kazanÄ±lan zaferi de yaÅŸatan ada halkÄ±, Türk turistlerle birlikte doyasÄ±ya eÄŸlendi. Karnaval korteji esnasÄ±nda siyasi ve toplumsal tepki hicivlerini de içerir mesajlar verildi. Geçen yÄ±l Yunanistan’Ä±n canÄ±nÄ± çok yakan Almanya Åžansölyesi Merkel alay konusu olmuÅŸken bu yÄ±l ise yaptÄ±ÄŸÄ± ilk icraatlarla hem Amerikan halkÄ±nÄ± hem de tüm dünyayÄ± karÅŸÄ±sÄ±na alan Trump betimlemesi ön plana çÄ±ktÄ±. Köy meydanÄ±ndaki panayÄ±rda adaya özgü lezzetler konuklara ikram edildi. Rengarenk kostümlerle her yaÅŸtan insanÄ±n ortalarda gezindiÄŸi festivalin kortejinde 11 farklÄ± betimleme yer aldÄ±. KadÄ±nlarÄ±n erkek, erkeklerin de kadÄ±n kostümü giydiÄŸi karnavalda uÄŸur böceÄŸi bebelerden, yaÅŸlÄ± kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki dedelere, cadÄ± kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki çocuklardan, Viking kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki gençlere kadar herkes ortamÄ±n doyasÄ±ya keyfini çÄ±kardÄ±.

SAKIZ’IN GURURU

Mostra Åženlikleri SakÄ±z halkÄ±nÄ±n gururu olan bir etkinlik. Timiana köyünde yÄ±llar boyunca korsan saldÄ±rÄ±larÄ±yla ürettikleri mahsulü istemeden korsana veren, eÅŸinin veya kÄ±zÄ±nÄ±n korsan tacizine isyan eden TimianalÄ±lar en sonunda bardak taÅŸÄ±nca isyan ederler.

YAÄžMACI KORSANLARDAN GINA GELÄ°NCE..

Ä°ÅŸte o gelenekselleÅŸen mit:

Kulaktan kulaÄŸa anlatÄ±lan bir söylence günümüz modern zamanlarÄ±nda bir eÄŸlenceye dönüÅŸmüÅŸ durumda. YÄ±llar yÄ±llar önce günlerden bir Pazar günü Timiana köy meydanÄ±nda bir kutlama yapÄ±p eÄŸlenmekte olan köylülerin keyfini kaçÄ±ran bir haber ulaÅŸÄ±r. Denizden gelen korsanlarÄ± erkenden görüp tarlada çalÄ±ÅŸan, sahilde balÄ±k tutan yöre halkÄ±na haber vermek üzere uygun tepelere inÅŸa edilen yüksek kulelerden (vigla) birindeki nöbetçi, korsan uyarÄ±sÄ± verir. Ahali, yÄ±llarÄ±n verdiÄŸi bezginlikle ve içtikleri ÅŸarabÄ±n cesaretlerini artÄ±rmasÄ±yla bu kez pusup saklanmak yerine savaÅŸmayÄ± göze alÄ±rlar. Köyün akil, ihtiyar heyeti hemen bir plan yapar ve karaya çÄ±kÄ±p köye yaklaÅŸan korsanlarÄ± dar bir geçitte (stenakas) sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p canlarÄ± pahasÄ±na korsanlarÄ± alt etmeleri için müthiÅŸ bir ÅŸekilde motive ederler. Bunun üzerine cesaretlenen palikaryalar (yiÄŸit delikanlÄ±lar) stenakas içinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± korsanlarÄ± bir güzel kÄ±lÄ±çtan geçirirler. Öylesine bir zafer sarhoÅŸluÄŸu içindedirler ki, ölü korsanlarÄ± Timiana meydanÄ±na getirip bir de mostralaÅŸtÄ±rÄ±rlar yani asarlar. Bu Timiana tarihinde bir ilktir ve köyün ihtiyar meclisi bu muhteÅŸem zaferin unutulmamasÄ± ve gelecek kuÅŸaklara da bir motivasyon olmasÄ± için Apokries etkinliklerinin son Pazar günü kutlama yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±rlar.

PARASKEVÄ° - KUDUNATOS

O gün bu gündür, Pazar günkü büyük kutlamadan önce Ä±sÄ±nma babÄ±nda Cuma akÅŸamÄ± yine Timiana köyünde baÅŸlar Mostra ÅženliÄŸi. O akÅŸam (Tirini Paraskevi) zilliler (kudunatos), yani zÄ±vanadan çÄ±kmÄ±ÅŸlar köyün sokaklarÄ±nda müzik ve ÅŸarap eÅŸliÄŸinde sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar kendilerinden geçerler. Hal böyle olunca ertesi gün kimse yataktan kalkamaz ve Pazar günkü büyük kutlama için hazÄ±rlÄ±k yaparlar.

ADA BÄ°ZÄ°MDÄ°R, BÄ°ZÄ°M KALACAK

Pazar günü köyün iki kilisesinde (Aziz Yannis ve Aziz Dimitrios) rutin ayin sonrasÄ±nda köy halkÄ± iki gruba ayrÄ±lÄ±r. Korsan kisvesine bürünenler Aziz Dimitrios Kilisesi’nden köy meydanÄ±nÄ± doÄŸru yola çÄ±kar. Ama ne yürümek, korsanlara özgü korkutma ve yÄ±ldÄ±rma çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±yla. Buna karÅŸÄ±lÄ±k köyün palikaryalarÄ± geleneksel yerel kÄ±yafetleriyle Aziz Yannis Kilisesi’nden ‘Ada bizimdir, bizim kalacak’ sloganlarÄ± eÅŸliÄŸinde korsanlara karÅŸÄ± adeta nefret kusarak harekete geçerler. Meydanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki grup temsili olarak kÄ±lÄ±ç savaÅŸÄ±na (Talimi) tutuÅŸur. Korsanlar alt edilir ve zafer kutlamalarÄ± baÅŸlar.