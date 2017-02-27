Kuzey Kore liderini kÄ±zdÄ±ran 5 gÃ¼venlik yetkilisi idam edildi iddiasÄ±

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kÄ±zdÄ±ran bir rapor hazÄ±rlayan 5 gÃ¼venlik yetkilisinin idam edildiÄŸi iddia edildi

Kuzey Kore'de üst düzey 5 güvenlik yetkilisinin ülkenin lideri Kim Jong-un'u "kÄ±zdÄ±ran" bir rapor hazÄ±rladÄ±klarÄ± gerekçesiyle idam edildiÄŸi öne sürüldü.Güney Kore resmi haber ajansÄ± Yonhap'Ä±n haberine göre, Kuzey Kore istihbarat servisi görevlileri, 5 üst düzey güvenlik yetkilisinin "yalan rapor" hazÄ±rladÄ±klarÄ± gerekçesiyle uçaksavarlarla öldürüldüÄŸünü gizli bir oturumda milletvekillerine söyledi.

Ä°nfazlarÄ±n Kuzey Kore lideri Kim'in üvey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili olmadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Güney Koreli milletvekili Lee Cheol Woo, infaz edilen güvenlik yetkililerinin, yolsuzluk ve insan haklarÄ± ihlalleri gerekçesiyle ocak ayÄ±nda görevden el çektirilen eski devlet güvenlik ÅŸefi Kim Won Hong'un departmanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Lee, Kim Won Hong'un kovulmasÄ± ile Kuzey Kore’nin 33 yaÅŸÄ±ndaki Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'u öfkelendiren raporlarÄ±n birbiriyle ilintili olduÄŸunu söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu öldürülmesinin arkasÄ±nda Kuzey Kore yönetimi olduÄŸunu ileri sürmüÅŸtü.

BabasÄ±nÄ±n ölümünün ardÄ±ndan 2011'de iktidara gelen Kim'in daha önce de eniÅŸtesini ve bazÄ± üst düzey yetkilileri idam ettirdiÄŸi belirtilmiÅŸti. Kim'in eniÅŸtesi ve Ulusal Savunma Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Chang Song Thaek'in, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 2013'te uzun süre aç bÄ±rakÄ±lan köpeklerin önüne atÄ±larak öldürüldüÄŸü iddia edilmiÅŸti.