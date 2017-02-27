Ana Sayfa | DÃœNYA 27/02/2017 21:44

Donald Trump savunma harcamalarÄ±na tarihi artÄ±ÅŸ yaptÄ±

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, savunma harcamalarÄ±na "tarihi artÄ±ÅŸ" yaparak diÄŸer harcamalardan kÄ±sacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Beyaz Saray’da valilere hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon’un bütçesini 54 milyar dolar artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump bu meblaÄŸÄ±, baÅŸta dÄ±ÅŸ yardÄ±mlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.

"Ordumuza en çok ihtiyaç duyduÄŸumuz bu zamanda..."

"Bu bütçe, halkÄ±n güvenliÄŸinin ve ulusal güvenliÄŸin bütçesi olacak," diyen Trump, "TükenmiÅŸ ABD ordusunu, en çok ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu bu zamanda yeniden inÅŸa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarÄ±nda tarihi bir artÄ±ÅŸ olacak ifadelerinde bulundu."

 
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