ABD'li uzay aracÄ± parasÄ±nÄ± Ã¶deyen iki kiÅŸiyi Ay'a gÃ¶nderiyor

ABD'li uzay aracÄ± ve roket Ã¼reticisi SpaceX 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru para Ã¶deyen iki kiÅŸiyi Ay'a gÃ¶ndereceÄŸini duyurdu

Åžirketin internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada Ay'a gidecek vatandaÅŸlarÄ±n kimlikleri açÄ±klanmazken yüklü miktarda para ödedikleri vurgulandÄ±.ABD, 60'lÄ± ve 70'li yÄ±llardaki Apollo projesinden beri ilk defa Ay'a insan gönderiyor.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bu durum 45 yÄ±l sonra ilk defa insanlara uzayÄ±n derinliklerini keÅŸfetmek için bir fÄ±rsat sunuyor" dedi.

'Hollywood'dan deÄŸiller'

Musk, Amerikan Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi NASA ile iÅŸbirliÄŸi sayesinde bu projenin gerçekleÅŸebildiÄŸini söylerken iki kiÅŸinin kendilerinden önce kimsenin gitmediÄŸi bir ÅŸekilde hÄ±zlÄ± ve uzaÄŸa GüneÅŸ sisteminin içinde yolculuk edeceÄŸini vurguladÄ±.

"Kendilerinden önceki Apollo astronotlarÄ± gibi uzaya insanlÄ±ÄŸÄ±n umutlarÄ±nÄ± ve hayallerini taÅŸÄ±yacaklar" diyen Musk, bu kiÅŸilerin kimliÄŸini açÄ±klamazken birbirlerini tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ve Hollywood'dan olmadÄ±klarÄ±nÄ± söylemekle yetindi.

Ay'a gidecek iki kiÅŸiye saÄŸlÄ±k ve form testlerinin uygulanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Musk, bu programÄ±n her ne kadar azaltmaya çalÄ±ÅŸsalar da yine de riskli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Uzay turizmi yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor

Dijital ödeme sistemi PayPal'Ä±n kurucularÄ±ndan ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nÄ±n baÅŸÄ±nda olan Musk, daha önce Mars'Ä± kolonileÅŸtirmek istediÄŸini söylemiÅŸti.

Geçen Eylül ayÄ±nda Mars'a 2024 yÄ±lÄ±nda 100 kiÅŸiyi göndereceklerini duyurmuÅŸtu.Musk özel ilgi alanÄ± olan uzay turizminin daha önce pahalÄ± ve tehlikeli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Bu alana yatÄ±rÄ±m yapan tek isim ise Musk deÄŸil.

Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Richard Branson Virgin Galactic adlÄ± ÅŸirketiyle, Amazon'un baÅŸÄ±nda bulunan Jeff Bezos ise Blue Origin adlÄ± giriÅŸimiyle Musk'Ä±n rakipleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Branson'Ä±n 250 bin dolar fiyat biçtiÄŸi uzay yolculuÄŸu için Leonardo DiCaprio ve Ashton Kutcher gibi oyuncular isimlerini yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n planlarÄ±yla uyumluMusk'Ä±n danÄ±ÅŸma kurulunda yer aldÄ±ÄŸÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da uzay turizminin geliÅŸmesini isteyen isimlerden.Bloomberg'in haberine göre Trump daha yemin töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ABD'nin 'uzayÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± çözmeye hazÄ±r olduÄŸunu' söyleyerek bu talebini dile getirdi.