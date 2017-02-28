ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele planÄ±nÄ± Trump'a sundu

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele planÄ± sundu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda IÅžÄ°D ile daha sert mücadele etmenin gerekliliÄŸini çok sÄ±k dile getirmiÅŸti.Göreve geldikten sonra Pentagon'a IÅžÄ°D'i tamamen bitirmek için bir plan sunmalarÄ± adÄ±na 30 gün müddet vermiÅŸti.Trump, IÅžÄ°D'in ortaya çÄ±kmasÄ±ndan ve bir türlü hala yok edilememesinden ötürü selefi Barack Obama'yÄ± suçluyordu.

Sahada daha çok ABD askeri mi?

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ±, örgütü yenmek için yeni bir planÄ± olduÄŸunu söylese de hiçbir zaman bunun ne olduÄŸuna dair detaylÄ± bir açÄ±klama yapmadÄ±.

Pentagon'un sunduÄŸu planÄ±n ise son hali henüz netleÅŸmemekle birlikte ilk taslaÄŸÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Savunma BakanÄ± Jim Mattis Trump'Ä±n en üst düzey güvenlik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na sundu.Teklifte IÅžÄ°D'le savaÅŸmak için sahaya daha çok ABD askerinin gönderilmesinin yer alabileceÄŸi tahmin ediliyor.

AFP haber ajansÄ± bu noktada ABD'nin Türkiye'yi kÄ±zdÄ±racak bir ÅŸekilde Rakka'yÄ± almak için Suriyeli Kürtleri mi silahlandÄ±racaÄŸÄ± yoksa ABD askerlerini mi göndereceÄŸi sorusunun önemli olduÄŸunu vurguluyor.

'YatÄ±rÄ±mla ilgili büyük bir açÄ±klama yapacaÄŸÄ±m'

Trump, IÅžÄ°D ile mücadele sözünde olduÄŸu gibi kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi vaatleri hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde hayata geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Bu yüzden SalÄ± günü baÅŸkan olduktan sonra Kongre'ye ilk defa yapacaÄŸÄ± konuÅŸma merakla bekleniyor.

Genelde Amerikan baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görevde bir yÄ±l kaldÄ±ktan sonra gerçekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmayÄ± Trump'Ä±n sadece bir ay sonra yapacak olmasÄ± beklentileri yükseltiyor.Trump, konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda IÅžÄ°D ile mücadele planÄ±na deÄŸinebileceÄŸi gibi göç, vergilerin kesilmesi, düzenlemelerin hafifletilmesi, saÄŸlÄ±k reformu, ticaret anlaÅŸmalarÄ± ve harcamalar üzerinde de konuÅŸabilir.

Trump, aynÄ± zamanda SalÄ± günü yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada yatÄ±rÄ±mlarla ilgili önemli bir açÄ±klama da yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu da piyasalar tarafÄ±nda beklentilerin artmasÄ±na neden oluyor.

Dow Jones rekor kÄ±rdÄ±

Trump'Ä±n büyük bir yatÄ±rÄ±m duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi New York borsasÄ±nda Dow Jones endeksinin 12'nci gününü de rekor kÄ±rarak tamamlamasÄ±na neden oldu.

Bu, endeksin 1987'den beri en uzun kazanÄ±m serisi anlamÄ±na geliyor.

Piyasalar, Trump'Ä±n salÄ± günü yapacaÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda daha çok harcama ve vergi kesintisi sözü vermesinin beklentisi içinde.Trump'Ä±n öncüsü olacaÄŸÄ± ekonomik büyümeden en çok pay kapmasÄ± beklenen enerji, finans ve saÄŸlÄ±k ÅŸirketlerinin hisseleri en çok yükselenler arasÄ±nda.

Trump, Beyaz Saray'da eyalet valileriyle toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gelecek yÄ±lÄ±n bütçe planÄ±nda savunmada 54 milyar dolarlÄ±k, bir baÅŸka deyiÅŸle yüzde 9 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ isteyeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.