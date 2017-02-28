Merkel Deniz YÃ¼cel'in tutuklanmasÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Alman Die Welt gazetesinin TÃ¼rkiye Muhabiri Deniz YÃ¼cel'in tutuklanmasÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

14 Åžubat'ta gözaltÄ±na alÄ±nan Yücel, "örgüt propagandasÄ± ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçlamasÄ±yla dün akÅŸam tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

AçÄ±klamada Merkel, "Almanya hükümeti Yücel davasÄ±nda Türk yargÄ±sÄ±ndan, tüm demokratik ülkelerin en yüksek deÄŸerlerinden olmasÄ± gereken basÄ±n özgürlüÄŸünü dikkate almasÄ±nÄ± bekliyor. Yücel'in adil ve hukuka uygun bir muamele görmesi için Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz ve umuyoruz ki Yücel en yakÄ±n zamanda özgürlüÄŸüne kavuÅŸacaktÄ±r" dedi.

Die Welt muhabirinin tutuklanmasÄ±na Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel de tepki gösterdi.

Merkel'den daha sert bir dil kullanan Gabriel cezanÄ±n 'iki ülkenin basÄ±n ve düÅŸünce özgürlüÄŸü konularÄ±na ne kadar farklÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n bariz bir örneÄŸi' olduÄŸunu belirtti.

GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan iki hafta sonra dün Ä°stanbul Adliyesi'ne getirilen Deniz Yücel, savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmiÅŸti.

Yücel'in Enerji BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n hacklenen e-postalarÄ±na yönelik haberleri nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak, kiÅŸisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandasÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ± da öne sürülüyor.

AynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gazeteciler Tunca ÖÄŸreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.