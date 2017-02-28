Ana Sayfa | DÃœNYA 28/02/2017 13:18

UNICEF Ã§ocuk mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik cinsel istismara dikkat Ã§ekti

UNICEF

UNICEF, Ã§ocuk mÃ¼ltecilerin cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± konusunda uyarÄ± yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Afrika ve OrtadoÄŸu'da kriz bölgelerinden Libya'ya gelerek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan mülteciler arasÄ±ndaki çocuklarÄ±n yaygÄ±n ve sistematik ÅŸekilde ÅŸiddet ve cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

UNICEF, "Çocuklar Ä°çin Ölümcül Yolculuk" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, çok sayÄ±da çocuk mültecinin umut yolculuÄŸunda maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, cinsel istismar ve köleliÄŸi belgeledi.

Raporda, geçen yÄ±l büyük kÄ±smÄ± ebeveyn gözetiminde olmayan yaklaÅŸÄ±k 28 bin çocuÄŸun Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, çocuklarÄ±n, göç yolculuÄŸunun farklÄ± duraklarÄ±nda insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n ve resmi görevlilerin istismarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, birçok vakanÄ±n tutuklanma ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme korkusuyla adli mercilere bildirilmediÄŸi belirtildi.

Raporda, "Mülakat yapÄ±lan kadÄ±n ve çocuklarÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n göç yolculuÄŸunda cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve bunun çoÄŸunlukla birden fazla kez ve yerde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

Cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±n özellikle sÄ±nÄ±r geçiÅŸlerinde ve kontrol noktalarÄ±nda sÄ±kça yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve faillerin çoÄŸunun üniformalÄ± görevliler olduÄŸuna dikkat çekilen raporda, vakalarÄ±n adli mercilere bildirilmemesinin sebebinin de bu olduÄŸu vurgulandÄ±. 

Libya uyarÄ±sÄ±

Raporda söz konusu vakalara en çok Ä°talya'ya yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle mültecilerin geçiÅŸ noktasÄ± olan, istikrarsÄ±zlÄ±k içindeki Libya'da rastlandÄ±ÄŸÄ±, mülakat yapÄ±lan mültecilerin yaklaÅŸÄ±k üçte birinin Libya'da cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Libya'da mültecilerin tutulduÄŸu 34 gözaltÄ± merkezinin olduÄŸunu kaydeden raporda, beslenme ve saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n oldukça kötü olduÄŸu bu merkezlerin büyük kÄ±smÄ±nÄ±n Yasa dÄ±ÅŸÄ± Göçle Mücadele BakanlÄ±ÄŸÄ± kontrolünde olduÄŸu belirtirken, silahlÄ± milis gruplarÄ±n kontrolündeki merkezlerin de bulunduÄŸu ve eriÅŸme açÄ±k olmayan bu yerlerin büyük endiÅŸe kaynaÄŸÄ± olduÄŸu belirtildi.

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