Ana Sayfa | DÃœNYA 28/02/2017 13:11

Ankara AnlaÅŸmasÄ±yla Ä°ngiltere'de bulunan TÃ¼rkler iÃ§in Brexit felaket mi

Ankara AnlaÅŸmasÄ±yla Ä°ngiltere'de bulunan TÃ¼rkler iÃ§in Brexit felaket mi

Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kma sÃ¼recine giren BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerinden yoÄŸun olarak Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸayan TÃ¼rklerin endiÅŸeli bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor. Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BilgiÃ§, Ä°ngiltereâ€™nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla Ankara AnlaÅŸmasÄ±'na taraf olmaktan da Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu anlaÅŸmayla Ä°ngiltereâ€™de bulunan TÃ¼rklerin olumsuz etkilenmemesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Ä°ngiltere’nin Avrupa BirliÄŸi’nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) Ankara AnlaÅŸmasÄ±'na taraf olmaktan da çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu anlaÅŸmayla Ä°ngiltere’de bulunan Türklerin olumsuz etkilenmemesi için iki ülke arasÄ±nda görüÅŸmelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediMart ayÄ±nda Brexit sürecini resmi olarak baÅŸlatmaya hazÄ±rlanan Ä°ngiltere’de, AB ve Türkiye arasÄ±ndaki Ankara AnlaÅŸmasÄ±’ndan yararlanarak bulunan yaklaÅŸÄ±k 20 bin Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Brexit sonrasÄ±ndaki durumunun ne olacaÄŸÄ± merak ediliyor. Konuyla ilgili Avrupa AjansÄ± AVA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Büyükelçi Bilgiç, Ankara AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere ve Türkiye arasÄ±nda ikili bir anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

 

 

"Ä°ngiltere AB’den resmi olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda, AB üyeliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla taraf olduÄŸu bütün diÄŸer anlaÅŸmalar gibi Ankara AnlaÅŸmasÄ±'na taraf olmaktan da çÄ±kacak." ifadesini kullanan Bilgiç, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ä°ngiltere’de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kaygÄ±larÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. KonsolosluÄŸumuz Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ankara AnlaÅŸmasÄ± konusunda düzenli toplantÄ±lar yapÄ±yor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kaygÄ±larÄ± Ä°ngiliz makamlarÄ±na iletildi. MuhataplarÄ±mÄ±z Ä°ngiltere’nin AB’den resmen ayrÄ±lmasÄ±na dek Ankara AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n her zamanki gibi uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Bütün baÅŸvurular normal olarak iÅŸleme alÄ±nacak. Ä°ngiliz yetkililer bu süreçte herhangi bir yavaÅŸlama da olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±." Öte yandan Türk hükümeti ile Ä°ngiliz hükümetinin Brexit sonrasÄ± dönem için temasta olduÄŸunu da belirten Bilgiç, "Serbest ticaret ve yatÄ±rÄ±mÄ±n sekteye uÄŸramamasÄ± için hükümetlerimiz Brexit sonrasÄ± dönemle ilgili düzenlemeler üzerinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±." diye konuÅŸtu.

 

KazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak

Ankara AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 5 yÄ±l önce Ä°ngiltere’ye gelen Sinan YÄ±ldÄ±rÄ±m da Brexit sonrasÄ±nda kendi durumunda olanlarÄ±n Ä°ngiltere’de kalma hakkÄ±na halel gelmeyeceÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyledi. Ankara AnlaÅŸmasÄ±'na göre aldÄ±ÄŸÄ± vizenin “kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak” olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AnlaÅŸma kapsamÄ±nda vize almÄ±ÅŸ olanlar için bir geriye gidiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Çünkü kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±n geri alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum." görüÅŸünü dile getirdi. Ä°ngiltere’de avukatlÄ±k yapan Türk vatandaÅŸÄ± Hakan Camuz ise Brexit sonrasÄ±nda Ä°ngiltere ile Türkiye arasÄ±nda ikili bir anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerekeceÄŸini söyledi. 

 

 

 

Avukat YaÅŸar DoÄŸan - Londra

 

Tecrübeli Avukat YaÅŸar DoÄŸan ise Brexit’in Ankara AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±ndaki Türk vatandaÅŸlarÄ±na etkisiyle ilgili nihayi deÄŸerlendirme yapmak için henüz erken olduÄŸunu vurgulayarak, "Ä°ngiltere’deki siyasi tartÄ±ÅŸma çoÄŸunlukla ülkede bulunan AB vatandaÅŸlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Åžu ana kadar Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n durumuyla ilgili söylenmiÅŸ pek bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.

 

 

Türkiye 1959'da Avrupa BirliÄŸi'nin o zamanki adÄ±yla Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu'na baÅŸvurmuÅŸ, 1963 yÄ±lÄ±nda da Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n topluluÄŸa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarÄ±nÄ± saÄŸlayan Ankara AnlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere'de haziran ayÄ±nda yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullandÄ±. Ülkenin önümüzdeki ay içinde AB'den ayrÄ±lma sürecini resmi olarak baÅŸlatmasÄ± ve 2 yÄ±l içinde bu sürecin tamamlanmasÄ± öngörülüyor. Ä°ngiltere'nin Brexit sürecinde 1973'ten bu yana üye olduÄŸu AB dolayÄ±sÄ±yla baÄŸlÄ± olduÄŸu Avrupa kanunlarÄ±nÄ±n önemli bir bölümünü iç hukuk haline getirmesi bekleniyor.

 

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