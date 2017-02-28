Son dakika Rusya ve Ã‡in Esaf rejimine karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± veto etti

Esad rejiminin kimyasal silahlar kullanmasÄ± Ã¼zerine Rusya ve Ã‡in yaptÄ±rÄ±m karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye'de kimyasal silah kullanan taraflarÄ±n tespiti amacÄ±yla BM ve Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütünce (OPCW) oluÅŸturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAÅž'Ä±n da bir kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.Bu rapor doÄŸrultusunda harekete geçen Ä°ngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilenlere yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± isteyen tasarÄ± hazÄ±rladÄ±. AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana süren müzakereler ve Rusya'yÄ± ikna çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Konsey'de oylanan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± Rusya ve Çin veto etti. TasarÄ± için veto yetkisi olmayan Bolivya da olumsuz oy verirken diÄŸer üyelerden Etiyopya, MÄ±sÄ±r ve Kazakistan çekimser oy kullandÄ±. 9 ülke ise tasarÄ± lehinde oy kullandÄ±.