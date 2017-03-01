Kanada'da Ottawa Ãœniversitesi'nde bilim insanlarÄ± elmadan kulak yaptÄ±

Doçent doktor Andrew Pelling öncülüÄŸündeki ekip, laboratuvarda elma dilimleri üzerinde insan doku ve hücreleri geliÅŸtirildi.Pelling, "Bitkilerde damar oluÅŸumuna yardÄ±m eden ve çevresindeki hücrelerin iÅŸgaline açÄ±k yapÄ±lar bulunuyor. Bunu geliÅŸtirebilmek gerçekten zor. Ama bu sorunu oldukça ucuz bir malzeme ile çözdük" dedi.

Andrew Pelling, "Bir sonraki adÄ±m, bu yöntemin daha karmaÅŸÄ±k sistemlerde, organ, kemik ya da kaslarda kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± denemek. Bu çok hesaplÄ± malzemeyle, birçok farklÄ± yapÄ±yÄ± geliÅŸtirebiliyoruz." diye konuÅŸtu.

Laboratuvar "iskele yöntemi" olarak adlandÄ±rÄ±lan tekniÄŸi kullanÄ±yor.Elmadaki bazÄ± hücreler ayÄ±klanÄ±yor. Geriye kalan selüloz, hücre üretimi için "yapÄ± iskelesi" olarak kullanÄ±lÄ±yor.Elma kulaÄŸÄ±n denendiÄŸi farelerin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi yapÄ±ya karÅŸÄ± çok az tepki gösterdi.KulaÄŸÄ±n kullanÄ±labilirliÄŸi için klinik testler devam ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe