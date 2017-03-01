Ana Sayfa | DÃœNYA 01/03/2017 16:44

FlaÅŸ Ä°ran TÃ¼rkiye'ye giriÅŸlerini yasakladÄ±

iran

Ä°ran, TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Vehbi Emre ve YaÅŸar DoÄŸu GÃ¼reÅŸ TurnuvalarÄ±'na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

Bu ay içinde düzenlenecek her iki turnuvaya katÄ±lmaya hazÄ±rlanan Ä°ran takÄ±mlarÄ±nÄ±n Türkiye'ye geliÅŸi, Ä°ran Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± üzerine laÄŸvedildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n neden böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ise ayrÄ±ntÄ± verilmedi.Ä°ran GüreÅŸ Federasyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Yetkili mercilerin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± nedeniyle 4-5 Mart tarihlerinde yapÄ±lacak UluslararasÄ± Vehbi Emre TurnuvasÄ± ile 12 Mart'ta düzenlenecek UluslararasÄ± YaÅŸar DoÄŸu Serbest GüreÅŸ TurnuvasÄ±'na gidilmeyecek" denildi.

 
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