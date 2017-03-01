Åžubat ayÄ±nda 876 sivil can verdi

Suriye'de son 1 ayda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucunda 876 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda çoÄŸu Esad ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplar tarafÄ±ndan düzenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivilin öldüÄŸü, bunlarÄ±n 489'undan rejim ve destekçilerinin sorumlu olduÄŸu bildirildi.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Rusya, BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve destekçilerinin, ülkede ÅŸubat ayÄ±nda düzenledikleri saldÄ±rÄ±lar ve uyguladÄ±klarÄ± iÅŸkence sonucu 489 sivilin öldüÄŸü kaydedildi.

Raporda, Rusya, rejim güçleri ve destekçisi yabancÄ± militanlarÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda düzenledikleri saldÄ±rÄ±lar sonucu baÅŸkent Åžam ve kÄ±rsalÄ± ile Dera, Halep, Ä°dlib, Humus, Hama, Deyr ez-Zur, Rakka, Lazkiye ve Kuneytra'da 79'u çocuk, 55'i kadÄ±n 471 sivilin öldüÄŸü, 18 kiÅŸinin de iÅŸkence sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Åžubatta ayrÄ±ca, terör örgütü DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 180 sivilin, uluslararasÄ± koalisyonun saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu da 118 sivilin öldüÄŸü ifade edilen raporda, 16 sivilin silahlÄ± muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu, 7 sivilin de PYD/PKK'nÄ±n paravan kuruluÅŸu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu öldüÄŸü belirtilirken, 66 sivilin ölümünden kimin sorumlu olduÄŸunun tespit edilemediÄŸi dile getirildi.