ABD'nin TÃ¼rkiye ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Rakka operasyonuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

TÃ¼rkiye ile birlikte Rakka operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlayan ABD, operasyonda TÃ¼rkiye'nin var olup olmayacaÄŸÄ± konusunda kesin kararÄ±n verilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD'nin DEAÅž'a karÅŸÄ± koalisyon yetkilisi Korgeneral Stephen Townsend, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Türkiye ile operasyonda yer alÄ±p almayacaklarÄ± ile ilgili görüÅŸmelerde bulunduk" ifadelerini kullandÄ±. Townsend ayrÄ±ca, Kürtlerin operasyona bir ÅŸekilde katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini de ifade etti. Townsend, söz konusu güçlerin Suriyeli yerel Kürtlerden oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. ABD'li komutan, Rakka operasyonuna katÄ±lmak isteyen Türkiye ile bu konu hakkÄ±nda görüÅŸtüklerini de ifade etti. Türkiye, YPG'nin söz konusu operasyona katÄ±lmasÄ±na ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. YPG'nin operasyona dahil olmasÄ± durumunda, Ankara'nÄ±n ABD'ye Ä°ncirlik Üssü'nü kullanma izni vermeyeceÄŸine dair iddialar basÄ±na yansÄ±yor.