Rusya'da yapÄ±lan bu ankette gurur da utanÃ§ da var

Rusya'daki bir araÅŸtÄ±rma merkezi halka en utanÃ§ duyduÄŸu ve en Ã§ok gurur duyduÄŸu tarihi olaylarÄ± sordu. Cevaplarsa ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±.

Rusya'daki araÅŸtÄ±rma merkezi Leveda, Rusya halkÄ±nÄ±n en çok gurur duyduÄŸu ve en çok utanç duyduÄŸu tarihi olaylar üzerine kamuoyu yoklamasÄ± yaptÄ±. Anket sonuçlarÄ±na göre, Rusya halkÄ±nÄ±n en çok utanç duyduklarÄ± tarihi olay SSCB'nin çöküÅŸü olurken, en çok gurur duyduklarÄ± tarihi olay ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik SavaÅŸÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± zafer oldu.Ankette yer alan diÄŸer sonuçlarda ise Rusya halkÄ±nÄ±n yüzde 54'ü, zengin devlet olmalarÄ±na raÄŸmen halkÄ±n yoksulluk ve düzensizlik içinde yaÅŸamasÄ±ndan utanç duyuyor.Rusya halkÄ±nÄ±n yüzde 33'ü SSCB'nin çöküÅŸünden, yüzde 24'ü RuslarÄ±n birbirlerine karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±z tutumundan, yüzde 20'si ise Rusya'nÄ±n BatÄ± ülkelerinden geride kalmasÄ±ndan dolayÄ± utanç duyuyor.

KIRIM'IN Ä°ÅžGALÄ° GURUR SEBEBÄ°

Rusya halkÄ±nÄ±n yüzde 83'ü ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik SavaÅŸÄ± zaferinden, yüzde 43'ü KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'nÄ±n pir parçasÄ± olmasÄ±ndan, yüzde 41'i ise Rusya'nÄ±n uzay keÅŸfindeki rolünden gurur duyuyor.