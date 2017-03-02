Angela Merkel'den ErdoÄŸan'Ä± kÄ±zdÄ±racak basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz YÃ¼celâ€™in tutuklanmasÄ±yla ilgili konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, YÃ¼cel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± vurgularken 'basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±' uyarÄ±sÄ±nÄ± da yaptÄ±

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasÄ±na yönelik tepkiler sürüyor. Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, tutuklanan gazeteci Yücel’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederek, basÄ±n özgürlüÄŸüne saygÄ± gösterilmesi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Demmin kentinde geleneksel Kül ÇarÅŸambasÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Merkel, “Bu akÅŸam Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’i anÄ±yor ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Merkel, federal hükümetin Yücel’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için elinden gelen her türlü çabayÄ± göstereceÄŸini ifade etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, BaÅŸbakan Merkel, Yücel’in “kendi mesleÄŸini icra etmekten baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±na” iÅŸaret ederek, bu nedenle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Merkel, “BaÄŸÄ±msÄ±z gazetecilik var olabilmelidir, gazeteciler iÅŸlerini yapabilmelidir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Almanya’da basÄ±n özgürlüÄŸünün önemine de vurgu yapan Merkel, “Almanya’da özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z basÄ±nÄ±n olmasÄ±, bizim demokrasimizin bir parçasÄ±dÄ±r ve rahatsÄ±z edici olsa bile hiçbir zaman için sorgulanamaz” dedi.