Ana Sayfa | DÃœNYA 02/03/2017 07:01

Esrarengiz ÅŸekilde ortadan kaybolan aile iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Troadec ailesi

Fransa'nÄ±n batÄ±sÄ±nda 16 Åžubat tarihinde kaybolan dÃ¶rt kiÅŸilik bir ailenin esrarengiz biÃ§imde kaybolmasÄ± Ã¼zerine polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

Yetkililer, ailenin Nantes kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki evinde bulunan kan izlerinin, üç aile mensubunun DNA'sÄ±yla eÅŸleÅŸtiÄŸini belirtti.

KaybolmalarÄ±ndan bu yana ailenin cep telefonlarÄ± ve banka hesaplarÄ±nda herhangi bir faaliyet olmadÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

FransÄ±z basÄ±nÄ±na göre baba bir dönem depresyon geçirirken, oÄŸlunun da psikolojik sorunlarÄ± vardÄ±.

50'li yaÅŸlarÄ±ndaki anne Brigitte ve baba Pascal ile, 21 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Sebastien ve 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Charlotte son olarak 16 Åžubat'ta görülmüÅŸlerdi.

Ailenin kaybolduÄŸunu yetkililere Brigitte Troaec'in kÄ±z kardeÅŸi haber verdi.

SavcÄ± Pierre Sennes, dedektiflerin ailenin iki katlÄ± evinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Sebastien'in telefonu ve Brigitte'in kol saatinde kan izleri bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

'Kan izleri silinmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±'

Sennes ayrÄ±ca merdivenlerin altÄ±nda da kan izleri olduÄŸunu ve birinin bu izleri silmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yatak örtülerinin çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, çarÅŸaflarÄ±n içeride kurumaya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve buzdolabÄ±ndaki yiyeceklerin de bozulduÄŸu kaydedildi.

SavcÄ± Sennes "Sanki evdeki yaÅŸam, zamanda donmuÅŸ gibiydi" dedi.

Aileye ait iki otomobilin park halinde bulunduÄŸu, ancak Sebastien'in aracÄ±nÄ±n kayÄ±p olduÄŸu belirtildi.

SavcÄ±, Sebastien'in 2013'te blogunda ölüm tehditlerinde bulunmaktan sosyal hizmet cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

Le Monde gazetesi Sebastien'in bir video oyununun forumuna "En çok neden nefret ediyorum? YansÄ±mamdan. Beni en çok ne üzüyor? HayatÄ±m" diye yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Sebastien'in Twitter'da da "Birisi gerçekten kafamÄ±n içinde neler olduÄŸunu bilseydi, hiçbir ahlakÄ± olmayan bir deli olduÄŸumu düÅŸünürdu" yazdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SavcÄ±lÄ±k, cinayet, adam kaçÄ±rma ve hürriyeti tahdit soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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