Etna YanardaÄŸÄ± aylar sonra faaliyete geÃ§ti

Ä°talya'nÄ±n Sicilya AdasÄ±'nda bulunan aktif yanardaÄŸ Etna yeniden lav pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

AylardÄ±r faaliyette olmayan volkanik yanardaÄŸ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarÄ±nda turuncu alarm verdi.Öte yandan Etna lav püskürtünce oluÅŸan kül bulutlarÄ± nedeniyle genellikle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lan Katanya kentindeki Fontonarossa HavaalanÄ±'nÄ±n açÄ±k kalmaya devam ettiÄŸi bildirildi.

Yetkililer, daÄŸ yakÄ±nÄ±ndaki yerleÅŸim yerleri için herhangi bir risk bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, püskürtmeler dolayÄ±sÄ±yla bölgede irili ufaklÄ± sismik hareketliliklerin de kaydedildiÄŸi belirtildi.Avrupa'nÄ±n halen aktif olan en yüksek yanardaÄŸÄ± Etna'da dün gece baÅŸlayan hareketliliÄŸin çevre iller Katanya ve bu yÄ±l G7 Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak Taormina kentinden de görüldüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.