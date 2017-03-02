Ana Sayfa | DÃœNYA 02/03/2017 07:12

DÃ¼nyanÄ±n en eski yaÅŸam izleri bakÄ±n hangi Ã¼lkede bulundu

en eski yaÅŸam izleri

DÃ¼nyanÄ±n en eski yaÅŸam izlerinin, Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinin kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bilimsel bir araÅŸtÄ±rmada bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

UluslararasÄ± bir bilim heyeti, Kuzey Quebec'in "bantlÄ± demir oluÅŸumlarÄ±" olarak da bilinen Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalÄ±klarÄ±nda yürüttükleri bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda 3,8 milyar yÄ±llÄ±k demir cevheri örneklerinde fosilleÅŸmiÅŸ bakterilerin izlerini tespit etti.

Ekipte yer alan Ottawa Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç. Jonathan O'Neill, konuya iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalÄ±klarÄ±nda bulunan fosillerin en eski yaÅŸam izine sahip olduÄŸunu belirtti.

"Bilinen en eski hayat izinden 100 milyon yÄ±l daha geriye gittik"

FosilleÅŸmiÅŸ bakterilerin 3,8 milyar ila 4,3 milyar yÄ±l yaÅŸa sahip olduÄŸu yönünde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran O'Neill, "3,8 milyar yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu kesin. Bu haliyle kalsa bile bilinen en eski hayat izinden 100 milyon yÄ±l daha geriye gitmiÅŸ oluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Daha önce en fazla 3,7 milyar yÄ±llÄ±k izlere rastlanmÄ±ÅŸtÄ±

FarklÄ± gezegenlerden alÄ±nan kaya örneklerinin yaÅŸÄ±nÄ±n belirlenmesinde kullanÄ±lan teknikle yapÄ±lan ölçümde, demir cevheri örneklerindeki fosilleÅŸmiÅŸ bakterilerin yaÅŸÄ±nÄ±n 4,3 milyar yÄ±l olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan O'Neill, GüneÅŸ Sistemi'nin yaklaÅŸÄ±k 4,6 milyar yÄ±l önce oluÅŸtuÄŸunu ve daha önceki araÅŸtÄ±rmalarda da en fazla 3,7 milyar yÄ±la kadar hayat izleri bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

 
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