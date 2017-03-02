Londra-San Francisco seferini yapacak uÃ§aÄŸÄ±n kabinine fare girince olanlar oldu

British Airways'in Londra-San Francisco seferini yapacak olan uÃ§ak kabine fare girmesinin ardÄ±ndan kalkmadÄ±

Sabah 10.40'ta ayrÄ±lmasÄ± planlanan uçaÄŸÄ±n yolcularÄ± kalkÄ±ÅŸ için beklerken, kabin ekibi, "oldukça sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir durum" nedeniyle gecikme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± duyurusu yaptÄ±.

Kabin ekibi, yolculara uçakta fare görüldüÄŸü ve bu nedenle kalkÄ±ÅŸ yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka bir uçaÄŸÄ±n ayarlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ancak daha sonra farenin karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uçak dört saatlik bir gecikmeyle seferi gerçekleÅŸtirdi.

UçaÄŸÄ±n yolcularÄ±ndan Carly, duyurunun yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan insanlarÄ±n duyduklarÄ±na "genel olarak inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Konuyla ilgili bir açÄ±klama yapan British Airways, "Hemen herkesin bizimle San Francisco'ya uçmak istediÄŸinin farkÄ±ndayÄ±z. Ancak bu olayda terminale geri göndermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok küçük bir yolcumuz oldu. Ä°ki bacaklÄ± tüm canlÄ±lar, ÅŸu anda California'ya doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Gecikmeden dolayÄ± üzgünüz" denildi.