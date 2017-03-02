Kim Jong-nam suikastÄ±nda tutuklanan bir kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Kuzey Kore liderinin aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± bir kiÅŸi tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Kim Jong-nam 13 Åžubat'ta Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki havaalanÄ±nda uçak beklediÄŸi sÄ±rada öldürülmüÅŸtü.Malezya BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Apandi Ali, Ri Jong Chol'un delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ri Jong Chol, 3 yÄ±ldÄ±r Malezya'da yaÅŸÄ±yor ve olaydan 4 gün sonra gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis gözaltÄ± gerekçesiyle ilgili açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki kadÄ±n, cinayet suçlamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanÄ±yor.

VietnamlÄ± Doan Thi Huong ve EndonezyalÄ± Siti Aisyah, Kim'in yüzüne VX sinir gazÄ± sürerek zehirlemekle suçlanÄ±yorlar.Cinayetle ilgili 7 Kuzey Koreli daha ÅŸüpheli konumunda. BunlarÄ±n arasÄ±nda Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur BüyükelçiliÄŸi'nde görevli üst düzey bir diplomat ve Kuzey Kore HavayollarÄ±'nÄ±n bir görevlisi de bulunuyor.

MalezyalÄ± yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± otopside Kim'in yüzünde VX sinir gazÄ± izleri bulunduÄŸu söyleniyor. Bu gaz çok etkili olmasÄ± nedeniyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndsn kitle imha silahÄ± sayÄ±lÄ±yor. Kim, gazÄ± soluduktan sonra 20 dakika içinde ölmüÅŸtü.Malezya, güvenlik gerekçesiyle Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na vizesiz seyahat imkanÄ±nÄ± da kaldÄ±rdÄ±.Kuzey Koreliler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir anlaÅŸma kapsamÄ±nda Malezya'ya 30 gün için vizesiz seyahat edebiliyorlardÄ±.Resmi haber ajansÄ± Bernama, BaÅŸbakan Ahmed Zahid Hamidi'nin vize serbestisinin 6 Mart'tan itibaren kaldÄ±rÄ±lÄ±acaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini duyurdu.OlayÄ±n ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda gerilimin artmasÄ± nedeniyle Malezya Kuzey Kore'deki elçisini ülkeye geri çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Malezya, Kuzey Kore'den gelen "cesedin otopsi yapÄ±lmadan Kuzey Kore'ye teslim edilmesi" talebini reddedince, iliÅŸkiler gerilmiÅŸti.