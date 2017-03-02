Ana Sayfa | DÃœNYA 02/03/2017 15:26

Maden ocaÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k patlama 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

maden patlama

Ukraynaâ€™nÄ±n Lviv ÅŸehrinde bulunan bir maden ocaÄŸÄ±nda patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ukrayna’nÄ±n Lviv ÅŸehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasÄ±nda ilk belirlemelere göre 8 kiÅŸinin öldüÄŸü bildirildi.Ukrayna OlaÄŸanüstü Haller Servisi basÄ±n merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Lviv bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde patlama meydana geldi.Madende patlama esnasÄ±nda 172 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, ilk belirlemelere göre 8 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi, 24 iÅŸçiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Ukrayna BaÄŸÄ±msÄ±z Madenciler Sendikalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Aleksandr VolÄ±nets ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, madende grizu patlamasÄ± nedeniyle 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

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