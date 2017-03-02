Kuzey Irak sÄ±nÄ±rÄ±na 500 KÃ¼rt peÅŸmerge yerleÅŸtirildi

Kuzey Irak sÄ±nÄ±rÄ±na RojavalÄ± peÅŸmergeler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'ye yakÄ±n internet sitesi Rûdaw'Ä±n haberine göre, RojavalÄ± peÅŸmergeler, Hanesur - SÄ±nune arasÄ±ndaki bölgeye konuÅŸlandÄ±. PeÅŸmergeler, Güney Kürdistan ile Suriye'de Kürtlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgeyi korumak amacÄ±yla bölgeye konuÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.PeÅŸmergeler bir yandan sÄ±nÄ±ra konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±rken diÄŸer taraftan da terörö örgütü PKK peÅŸmergeler bölgede bulunmalarÄ±ndan rahatsÄ±z. Kürt nüfusun çoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgedeki bir peÅŸmerge komutanÄ±, bölgeye takviye güçlerin getirileceÄŸini söyledi.