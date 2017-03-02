AP Ãœyesinden tartÄ±ÅŸma yaratacak aÃ§Ä±klama, kadÄ±nlar erkeklerden daha az kazanmalÄ±

Avrupa Parlamentosu (AP) Ãœyesi Janusz Korwin-Mikke yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Janusz Korwin-Mikke, "Elbette ki kadÄ±nlar erkeklerden daha az kazanmalÄ±. Çünkü onlar, daha zayÄ±f, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalÄ±" dedi.AP Genel Kurulunda kadÄ±n ve erkekler arasÄ±ndaki ücret eÅŸisizliÄŸine iliÅŸkin oturumda, 74 yaÅŸÄ±ndaki PolonyalÄ± üye Korwin-Mikke tepki çeken bir konuÅŸma yaptÄ±.

AynÄ± iÅŸe aynÄ± ücretin ödenmesine karÅŸÄ± çÄ±kan Korwin-Mikke, "Elbette ki kadÄ±nlar erkeklerden daha az kazanmalÄ±. Çünkü onlar, daha zayÄ±f, daha küçük ve daha az zeki ve daha az kazanmalÄ±." ifadesini kullandÄ±.

GeçmiÅŸte, AfrikalÄ±lar için de bir çok kez "zenci" ifadesini kullanan Korwin-Mikke'nin bu ifadelerine, özellikle kadÄ±n üyeler büyük tepki gösterdi.

"Biliyorum canÄ±nÄ± yakÄ±yor"

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi Ä°spanyol Iratxe Garcia Perez, "Sana göre benim burada, üye olarak bulunma hakkÄ±m bile yok. KadÄ±nlarÄ±n parlamentoda bulunup sizinle aynÄ± haklara sahip olmasÄ±nÄ±n sizi ve sizin gibilerin canÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. AvrupalÄ± kadÄ±nlarÄ± sizin gibi erkeklere karÅŸÄ± savunmak için buradayÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani de cinsiyetçi açÄ±klamalarÄ± nedeniyle Ä±rkçÄ± üye hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± açtÄ±. Tajani'nin ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, verilecek cezanÄ±n kÄ±namadan, para cezasÄ± veya geçici olarak oturumlara katÄ±lma yasaÄŸÄ±na kadar uzanabileceÄŸi ifade edildi.