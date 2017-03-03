Rusya destek verdi Palmira IÅžÄ°D'den alÄ±ndÄ±

Rusya'nÄ±n destek verdiÄŸi hava harekatÄ± sonucunda Palmira antik kenti IÅžÄ°D'den geri alÄ±ndÄ±

Suriye devlet ajansÄ± SANA’nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na, Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre ayrÄ±ca Palmira havalimanÄ± da IÅžÄ°D’den alÄ±ndÄ±.Åžehir içinde ise, özellikle batÄ± ve güneyde kalan mahallelerinin ara sokaklarÄ±nda çatÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± alanÄ± olan Palmira antik kenti, bir sene önce IÅžÄ°D’in elinden alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen, AralÄ±k ayÄ±nda yine terör örgütü tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸti. Suriye ordusu dün de Palmira’nÄ±n tarihi kalesini geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.