Rusya'yÄ± tehlike gÃ¶ren Ä°sveÃ§ zorunlu askerlik getiriyor

Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan atÄ±lan adÄ±ma gÃ¶re zorunlu askerlik getirmek iÃ§in kollar sÄ±vandÄ±

Parlamentonun büyük çoÄŸunluÄŸu tarafÄ±ndan desteklenen deÄŸiÅŸiklikle, ilk etapta, 4 bin kadÄ±n ve erkeÄŸin askerliÄŸe alÄ±nmasÄ±nÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Bu 4 bin kiÅŸi, 1999 yÄ±lÄ± doÄŸumlu toplam 13 bin kiÅŸi arasÄ±ndan, çeÅŸitli psikolojik ve fiziksel tetlerin tamamlanmasÄ± sonrasÄ± seçilecek.

NATO üyesi olmayan Ä°sveç'in hükümeti, Rusya'nÄ±n BaltÄ±k Denizi'ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle, çeÅŸitli kereler endiÅŸesini dile getirmiÅŸti.

Ä°sveç ordusu, Sovyetler BirliÄŸi döneminde Moskova'ya baÄŸlÄ± olan 3 BaltÄ±k ülkesi ile sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Gotland adasÄ±na bir garnizon yerleÅŸtirmiÅŸti.

Askerlik 12 ay olacak

Savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Marinette Radebo, BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu askeri faaliyetlerin, Rusya ile ilgili olduÄŸunu doÄŸruladÄ±.

Mecburi askerlik hizmetinin ise 12 ay süreceÄŸi ve adaylarÄ± orduya profesyonel asker olarak kazandÄ±rma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°sveç'te 2010 yÄ±lÄ±na kadar mecburi askerlik hizmeti bulunuyordu.

2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, Ä°sveç'in tam zamanlÄ± 52 bin askeri personeli bulunuyor.