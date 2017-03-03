Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 08:28

Trump 54 milyon dolarÄ± sadece savunma harcamalarÄ±na ayÄ±racak

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump savunma harcamalarÄ± iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bÃ¼tÃ§eyi aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, düÅŸünülen bütçenin 54 milyar dolar olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD donanmasÄ±nda yer alan Gerald R. Ford gemisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin savunma harcamalarÄ±nÄ±n geniÅŸletileceÄŸini aktardÄ±. Trump, savunma harcamalarÄ±na çok önem verdiÄŸini ve birçok ekipmanlarÄ±n, savaÅŸ gemilerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ÅŸu an herhangi bir ülkeyle yarÄ±ÅŸ içerisinde olmadÄ±klarÄ±nÄ± ve askeri güç bakÄ±mÄ±ndan dünyada en iyisi olduklarÄ±nÄ± ve olacaklarÄ±nÄ± söyledi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, savunma harcamalarÄ± için düÅŸünülen bütçenin 54 milyar dolar olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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