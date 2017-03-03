Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 08:33

300 kiÅŸilik yolcu uÃ§aÄŸÄ± bomba ihbarÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±ldÄ±

yolcu uÃ§aÄŸÄ±

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bulunan Arlanda HavalimanÄ±'nda kalkÄ±ÅŸ iÃ§in piste yÃ¶nelen Thai Airways'e ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ± engellendi

Olay dün gece Türkiye saati ile 23.30 sÄ±ralarÄ±nda gerçekleÅŸti. Polise gelen bir bomba ihbarÄ± üzerine uçuÅŸu engellenen Thai Airways'e ait yolcu uçaÄŸÄ±, havalimanÄ±nda güvenli bölgeye çekilerek içindeki 300 yolcu boÅŸaltÄ±ldÄ±.

EtrafÄ±nda güvenlik çemberi oluÅŸturulan yolcu uçaÄŸÄ±nda bomba imha uzmanlarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Polis ve bomba imha ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Sabah saatlerinde hala devam ettikleri, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n öÄŸlen saatlerine kadar sürebileceÄŸi polis yetkilileri tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±.

 
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