300 kiÅŸilik yolcu uÃ§aÄŸÄ± bomba ihbarÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±ldÄ±

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bulunan Arlanda HavalimanÄ±'nda kalkÄ±ÅŸ iÃ§in piste yÃ¶nelen Thai Airways'e ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ± engellendi
Olay dün gece Türkiye saati ile 23.30 sÄ±ralarÄ±nda gerçekleÅŸti. Polise gelen bir bomba ihbarÄ± üzerine uçuÅŸu engellenen Thai Airways'e ait yolcu uçaÄŸÄ±, havalimanÄ±nda güvenli bölgeye çekilerek içindeki 300 yolcu boÅŸaltÄ±ldÄ±.
EtrafÄ±nda güvenlik çemberi oluÅŸturulan yolcu uçaÄŸÄ±nda bomba imha uzmanlarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.
Polis ve bomba imha ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Sabah saatlerinde hala devam ettikleri, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n öÄŸlen saatlerine kadar sürebileceÄŸi polis yetkilileri tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±.