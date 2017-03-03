Almanya Bekir BozdaÄŸ'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n neden iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesi iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz yaratmÄ±ÅŸtÄ±

Reuters'Ä±n haberine göre, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄŸÄ± Sözcüsü Martin Schaefer, Ankara-Berlin arasÄ±nda diplomatik kriz çÄ±kmasÄ±na neden olan kararÄ±n, yerel düzeyde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Federal hükümetin bu kararda dahli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Schaefer, "Almanya'nÄ±n Türkiye ile diyaloÄŸu sürdürmek için elinden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

DÄ°PLOMATÄ°K KRÄ°Z ÇIKARAN SKANDAL KARAR

Almanya’da, Stuttgart yakÄ±nlarÄ±ndaki Gaggenau Belediyesi dün Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ’Ä±n konuÅŸma yapmasÄ±na saatler kala toplantÄ± iznini iptal etmiÅŸti. Belediye, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapÄ±lacak toplantÄ±yÄ± iptal etme kararÄ±na gerekçe olarak, etkinliÄŸe çok büyük bir kalabalÄ±k gelecek olmasÄ±nÄ± ve salonun hem otopark kapasitesinin hem de giriÅŸinin yeterli olmamasÄ±nÄ± göstermiÅŸti.

Bu geliÅŸme; iki ülke arasÄ±nda diplomatik krize neden olmuÅŸ ve Türkiye, Almanya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi'ni çaÄŸÄ±rarak nota vermiÅŸti.