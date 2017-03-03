Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 18:51

AP Ã¼yesinin kadÄ±nlar hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri pahalÄ±ya patladÄ±

Korwin-Mikke

AP Ã¼yesi Janusz Korwin-Mikke'nin kadÄ±nlar hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili Mikke hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, milliyetçi Korwin-Mikke'nin sözlerinin kurumun kurallarÄ±nÄ± ihlâl edip etmediÄŸine iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Sosyalist ve Demokratlar grubu, AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani'ye "utanç verici" sözlerinden dolayÄ± Korwin-Mikke'nin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AP kurallarÄ±; hakaret, Ä±rkçÄ±lÄ±k ya da yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± içeren söz veya davranÄ±ÅŸlarÄ± yasaklÄ±yor.

AP basÄ±n ofisinin BBC'ye verdiÄŸi bilgiye göre, bu tarz davranÄ±ÅŸlar için uygulanacak cezalar kÄ±namadan para cezasÄ±na ve geçici olarak uzaklaÅŸtÄ±rmaya kadar deÄŸiÅŸebiliyor.

Daha önce ceza almÄ±ÅŸtÄ±

Kendi kurduÄŸu partiden baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili olan Korwin-Mikke, daha önce de AP tarafÄ±ndan cezaya çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Geçen yÄ±l, 10 günlük katÄ±lÄ±m ödeneÄŸi kesintisi (3 bin 06 Euro) cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve Avrupa'ya göçmen akÄ±nÄ±nÄ± da "dÄ±ÅŸkÄ±ya" benzetmesinden dolayÄ± beÅŸ gün uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Ekim 2015'te de oturum sÄ±rasÄ±nda Nazi selamÄ± verdiÄŸi için 10 gün boyunca uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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