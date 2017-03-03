Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 19:58

Almanya'dan bir skandal olay daha Bakan Zeybekci'nin konuÅŸmasÄ± yasaklandÄ±


Bakan Zeybekci'nin Almanya'da yapacaÄŸÄ± referandum mitingi konuÅŸma iÃ§in katÄ±lacaÄŸÄ± salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildi.

AvrupalÄ± Türk Demokratlar BirliÄŸi UETD tarafÄ±ndan Bakan Zeybekçi'nin 5 Mart Pazar günü Köln'ün Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da katÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan toplantÄ±, dün belediye tarafÄ±ndan iptal edilmiÅŸti. Porz Belediyesinin iptal kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yeni salon arayÄ±ÅŸlarÄ±na giriÅŸilmiÅŸ, Bakan Zeybekçi'nin Köln yakÄ±nlarÄ±ndaki Frechen kentinde bulunan "Golden Palast" adlÄ± salonda konuÅŸma yapacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.Alman basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere göre, toplantÄ± bu kez salon sahibi ile iÅŸletmeci arasÄ±ndaki kontratÄ±n siyasi toplantÄ±larÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iptal edildi. Ekonomi BakanÄ± Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantÄ±dan önce Leverkusen'de SanatçÄ± Özay Gönlüm'ün anÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe planlandÄ±ÄŸÄ± gibi katÄ±lmasÄ± bekleniliyor.

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