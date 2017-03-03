Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 19:58

Sosyal medya bunu konuÅŸuyor DAEÅž'ten korkutan video


DAEÅž'li militanlar tarafÄ±ndan BelÃ§ika'da Ã§ekildiÄŸi iddia edilen videoda terÃ¶ristin elindeki "Biz hala buradayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t dikkat Ã§ekiyor.

Avrupa, bugün sosyal medyaya yüklenen bir videoyu konuÅŸuyor. Terör örgütü DEAÅž tarafÄ±ndan yüklenen video, Belçika'da çekilmiÅŸ. DEAÅž, bu videoyayla Belçika'yÄ± tehdit ediyor. Videonun baÅŸÄ±nda elinde bir not tutan kiÅŸi görülüyor. Notta Ä°ngilizce olarak, "Biz hala buradayÄ±z" yazÄ±yor. Notu tutan kiÅŸi daha sonra telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen çekime devam ederek Antwerp tren istasyonu ve çevresini detaylÄ± olarak görüntülüyor. Videonun internette yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸta Belçika olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi alarma geçti. Videonun sahte ve propaganda amaçlÄ± olduÄŸu iddialarÄ±na raÄŸmen, güvenlik güçleri yoÄŸun önlemler almaya baÅŸladÄ±.

REÄ°NA SALDIRGANI DA BENZER BÄ°R VÄ°DEO YAPMIÅžTI

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi katleden Abdülkadir Masharipov'un cep telefonundan da benzer bir vide çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Masharipov'un saldÄ±rÄ± için ilk düÅŸündüÄŸü yer olan Taksim'de çektiÄŸi selfie videonun, DEAÅž'lÄ± teröristlere mesaj olarak gönderildiÄŸi belirlenmiÅŸti. Video bazÄ± Avrupa sitelerinde, arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± Türkçe marÅŸla yayÄ±nlanÄ±rken bazÄ±larÄ±nda sessiz olarak yayÄ±nlandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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