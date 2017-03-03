AB Ã¼yesi Ã¼lkeler harekete geÃ§ti artÄ±k o Ã¼lkelere ABD vatandaÅŸlarÄ± vizesiz giremeyecekler

ABD'den takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavra karÅŸÄ±lÄ±k AB Ã¼yesi Ã¼lkeyi vize muafiyet programÄ±na dahil etmemesi Ã¼zerine komisyonda ABD'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± vize serbestisini kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

Avrupa BirliÄŸi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± vize serbestisi anlaÅŸmasÄ± yapan ABD'nin, anlaÅŸmaya raÄŸmen AB'ye üye Bulgaristan, HÄ±rvatistan, KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya'yÄ± vize muafiyet programÄ±na dahil etmemesi üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) harekete geçti. AP Sivil Haklar, Adalet ve Ä°çiÅŸleri Komisyonu'nda yapÄ±lan oylamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan vize serbestisinin iptal edilmesi yönünde karar alÄ±ndÄ±. Karar, Schengen ülkelerine seyahat edecek ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vize almaksÄ±zÄ±n seyahat edebileceÄŸi ancak gelecek 12 ay boyunca fazladan evrak iÅŸlemi yapmasÄ± gerekeceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Komisyon'da alÄ±nan bu karar doÄŸrultusunda Avrupa Komisyonu'nun ABD'lileri vize muafiyet programÄ±ndan çÄ±kartmasÄ± gerekiyor. Ancak Avrupa Konseyi ya da AP'nin bu kararÄ± engellemesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Avrupa Komisyonu, üç yÄ±l önce ABD'nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k esasÄ±na dayanan vize anlaÅŸmasÄ± kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemiÅŸti. Benzer ÅŸekilde Avustralya, Brunei, Japonya ve Kanada'nÄ±n da kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlense de bu ülkeler yasaklarÄ± ya kaldÄ±rdÄ± ya da kaldÄ±rma yönünde adÄ±m attÄ±.