Ana Sayfa | DÃœNYA 03/03/2017 21:02

AB Ã¼yesi Ã¼lkeler harekete geÃ§ti artÄ±k o Ã¼lkelere ABD vatandaÅŸlarÄ± vizesiz giremeyecekler


ABD'den takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavra karÅŸÄ±lÄ±k AB Ã¼yesi Ã¼lkeyi vize muafiyet programÄ±na dahil etmemesi Ã¼zerine komisyonda ABD'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± vize serbestisini kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

Avrupa BirliÄŸi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± vize serbestisi anlaÅŸmasÄ± yapan ABD'nin, anlaÅŸmaya raÄŸmen AB'ye üye Bulgaristan, HÄ±rvatistan, KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya'yÄ± vize muafiyet programÄ±na dahil etmemesi üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) harekete geçti. AP Sivil Haklar, Adalet ve Ä°çiÅŸleri Komisyonu'nda yapÄ±lan oylamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan vize serbestisinin iptal edilmesi yönünde karar alÄ±ndÄ±. Karar, Schengen ülkelerine seyahat edecek ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vize almaksÄ±zÄ±n seyahat edebileceÄŸi ancak gelecek 12 ay boyunca fazladan evrak iÅŸlemi yapmasÄ± gerekeceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Komisyon'da alÄ±nan bu karar doÄŸrultusunda Avrupa Komisyonu'nun ABD'lileri vize muafiyet programÄ±ndan çÄ±kartmasÄ± gerekiyor. Ancak Avrupa Konseyi ya da AP'nin bu kararÄ± engellemesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Avrupa Komisyonu, üç yÄ±l önce ABD'nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k esasÄ±na dayanan vize anlaÅŸmasÄ± kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemiÅŸti. Benzer ÅŸekilde Avustralya, Brunei, Japonya ve Kanada'nÄ±n da kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlense de bu ülkeler yasaklarÄ± ya kaldÄ±rdÄ± ya da kaldÄ±rma yönünde adÄ±m attÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Almanya'dan bir skandal olay daha Bakan Zeybekci'nin konuÅŸmasÄ± yasaklandÄ±

Bakan Zeybekci'nin Almanya'da yapacaÄŸÄ± referandum mitingi konuÅŸma iÃ§in katÄ±lacaÄŸÄ± salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildi.


Sosyal medya bunu konuÅŸuyor DAEÅž'ten korkutan video

DAEÅž'li militanlar tarafÄ±ndan BelÃ§ika'da Ã§ekildiÄŸi iddia edilen videoda terÃ¶ristin elindeki "Biz hala buradayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t dikkat Ã§ekiyor.

Korwin-Mikke

AP Ã¼yesinin kadÄ±nlar hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri pahalÄ±ya patladÄ±

AP Ã¼yesi Janusz Korwin-Mikke'nin kadÄ±nlar hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili Mikke hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±