Ana Sayfa | DÃœNYA 04/03/2017 07:17

Boko Haram Ã§ocuklarÄ± canlÄ± bomba olarak kullanmaya baÅŸladÄ±

boko haram

Kamerun'un Uzak Kuzey Eyaleti Valisi Midjiyawa Bakari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Boko Haram'Ä±n Ã§ocuklarÄ± canlÄ± bomba olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Boko Haram'a yönelik operasyonlara dikkati çeken Bakari, "Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün örgüte ve bomba yapÄ±m fabrikalarÄ±na yönelik operasyonlarÄ± sonucu Boko Haram üyeleri zor durumda kaldÄ± ve çocuklarÄ± canlÄ± bomba olarak kullanmaya baÅŸladÄ±." dedi. Bakari, Boko Haram tarafÄ±ndan geçen hafta çocuklarÄ±n "canlÄ± bomba" olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saldÄ±rÄ± amacÄ±yla kullanÄ±lmak istenen iki çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. Kamerun'un Uzak Kuzey eyaleti, Boko Haram örgütünün saldÄ±rÄ±larÄ±na ve kaçÄ±rma olaylarÄ±na maruz kalÄ±yor. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün parçasÄ± olan Kamerun'da, örgütün saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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