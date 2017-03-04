Merkel ve Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel 14 Mart 2017 tarihinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABD ve Alman hükümetine yakÄ±n çevreler, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in mart ayÄ± ortasÄ±nda Washington'a giderek, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile görüÅŸeceÄŸini duyurdu. HalihazÄ±rda Merkel ile Tunus'ta bulunan Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert söz konusu haberleri "yalanlamadÄ±klarÄ±nÄ±” söyledi. Konuya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermekten kaçÄ±nan Seibert, "zamanÄ± gelince” gereken açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 20 Ocak'ta göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkel ile telefonda görüÅŸmüÅŸ ve Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ± Washington'a davet etmiÅŸti. Ä°ki lider telefon görüÅŸmesinde "iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gelecek yÄ±llarda derinleÅŸtirme” konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Merkel'in Tunus temaslarÄ±

Öte yandan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel Cuma günü Kuzey Afrika ziyaretinin ikinci duraÄŸÄ± olan Tunus'ta temaslarda bulundu. Merkel ve Devlet BaÅŸkanÄ± Beji Kaid Essebsi ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, Almanya'da iltica baÅŸvurusu reddedilen TunuslularÄ±n geri gönderilmesinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören bir anlaÅŸma imzalanmasÄ± konusunda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Merkel, görüÅŸme sonrasÄ±nda düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, halen Almanya'da ülkeyi terk etmesi gereken bin 500 Tunuslu'nun bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, bu anlaÅŸma sayesinde bu kiÅŸilerin nasÄ±l geri gönderileceÄŸinin açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AnlaÅŸma, Tunus'taki ilgili kurumlarÄ±n Almanya'ya iltica baÅŸvurusunda bulunan TunuslularÄ±n kimliklerine iliÅŸkin bilgileri 30 gün içinde sunmasÄ±nÄ± da öngörüyor. Almanya'nÄ±n da geri dönecek Tunuslulara finansal destek saÄŸlamasÄ± planlanÄ±yor.

Almanya'da iltica baÅŸvurusu kabul edilmeyen TunuslularÄ±n geri gönderilmesinde Tunus'tan gerekli belgelerin Almanya'ya gelmemesi nedeniyle zorluklar yaÅŸanÄ±yordu. AralÄ±k ayÄ±nda Berlin'de bir Noel panayÄ±rÄ±na saldÄ±rÄ± düzenleyen Tunuslu Anis Amri de gerekli belgelerin Tunus'tan gönderilmemesi nedeniyle sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilememiÅŸti. Amri'nin düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 12 kiÅŸi ölmüÅŸ, çok sayÄ±da kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe