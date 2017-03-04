Esrar ajansÄ± kuruluyor reÃ§eteyle satÄ±n alÄ±nabilecek

TÄ±bbi amaÃ§lÄ± kenevir ekim ve Ã¼retiminin kontrolÃ¼ iÃ§in Almanya'da esrar ajansÄ± kurulmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Almanya'da aÄŸÄ±r hasta durumdaki kiÅŸiler artÄ±k doktor reçetesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, devlet kontrolünde üretilmiÅŸ kaliteli kenevir satÄ±n alabilecek. Masraflar hastalÄ±k sigortasÄ± kurumu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

Alman SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Lutz Stroppe, tÄ±bbi amaçlÄ± kenevir ekimi ve üretiminde kontrolün Federal Ä°laç ve TÄ±bbi Ürünler Enstitüsü koordinasyonunda oluÅŸturulacak Cannabis AjansÄ±'nda olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Stroppe konunun reçeteyle esrar alÄ±nmasÄ± ya da esrar tüketimi deÄŸil, kronik hastalarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ±n dindirilmesi olduÄŸunu vurgulayarak, kenevir ekimi ve üretiminin sÄ±kÄ± kurallara tabi olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

AÄŸrÄ± ve iÅŸtahsÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kullanÄ±lÄ±yor

TÄ±bbi amaçlarla kenevir kullanÄ±mÄ±na dair yasa, Alman Federal Meclisi ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda kabul edilmiÅŸti. Yasaya göre kurutulmuÅŸ yapraklar ya da ilaç içine entegre edilmiÅŸ kenevir özü, multipl skleroz (MS) ve romatizma gibi hastalÄ±klarda spastik kasÄ±lmalar, kronik aÄŸrÄ±lar ve sinir aÄŸrÄ±larÄ± gibi ÅŸikayetlere karÅŸÄ± kullanÄ±labilecek. Kenevirin, kanser, AÄ°DS gibi hastalÄ±klarda iÅŸtah açÄ±cÄ± özelliÄŸi de biliniyor.

Almanya'da 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana yürürlükte olan 'istisnai izin' düzenlemesi kapsamÄ±nda ÅŸu an yaklaÅŸÄ±k bin hasta, tÄ±bbi amaçlÄ± kenevir kullanma iznine sahip. Ä°stisnai izin, diÄŸer ilaçlarla tedavi edilemeyen vakalarda veriliyor.

Federal Ä°laç ve TÄ±bbi Ürünler Enstitüsü, ÅŸimdiye kadar tÄ±bbi amaçlÄ± olarak Hollanda ve Kanada'dan ithal edilen kenevirin 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren Almanya'da ekim ve üretimine baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe