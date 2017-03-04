ABD basÄ±nÄ± Ivanka Trump'Ä±n elbisesini eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu

ABD yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n gydiÄŸi kÄ±yafet ABD basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi

ÅžÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä± bile gölgede bÄ±rakan kÄ±zÄ± Ivanka Trump, giydiÄŸi kÄ±yafetle ABD basÄ±nÄ±n gündemine oturdu.

ACIMASIZCA ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

EÅŸiyle birlikte Amerikan Kongresi'ne giden Ivanka'nÄ±n 3 bin dolara FransÄ±z tasarÄ±mcÄ± Roland Mouret'e diktirdiÄŸi dekolte kÄ±yafeti nedeniyle ABD basÄ±nÄ±n acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilerine maruz kaldÄ±.

KIYAFETÄ° KONGRE Ä°ÇÄ°N UYGUNSUZ BULUNDU

Ivanka'nÄ±n dar ve bir omzu açÄ±k saten kÄ±yafeti, Amerikan Kongresi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± böylesine ciddi bir toplantÄ± için uygunsuz bulundu.