Ana Sayfa | DÃœNYA 04/03/2017 09:30

ABD basÄ±nÄ± Ivanka Trump'Ä±n elbisesini eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu

Ivanka Trump

ABD yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n gydiÄŸi kÄ±yafet ABD basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi

ÅžÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä± bile gölgede bÄ±rakan kÄ±zÄ± Ivanka Trump, giydiÄŸi kÄ±yafetle ABD basÄ±nÄ±n gündemine oturdu.

ACIMASIZCA ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

EÅŸiyle birlikte Amerikan Kongresi'ne giden Ivanka'nÄ±n 3 bin dolara FransÄ±z tasarÄ±mcÄ± Roland Mouret'e diktirdiÄŸi dekolte kÄ±yafeti nedeniyle ABD basÄ±nÄ±n acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilerine maruz kaldÄ±.

KIYAFETÄ° KONGRE Ä°ÇÄ°N UYGUNSUZ BULUNDU

Ivanka'nÄ±n dar ve bir omzu açÄ±k saten kÄ±yafeti, Amerikan Kongresi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± böylesine ciddi bir toplantÄ± için uygunsuz bulundu.

 

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