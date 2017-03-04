Hollanda BaÅŸbakanÄ± TÃ¼rk yetkililerle iÅŸ birliÄŸi yapmak istemiyor

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte TÃ¼rk yetkililerin Rotterdam'da dÃ¼zenlemeyi planladÄ±klarÄ± referandum etkinliÄŸine izin verilmemesine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Reuters'a konuÅŸan Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararÄ±n Ankara'ya en kÄ±sa sürede iletileceÄŸini söyledi.Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan etkinliÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lmasÄ± bekleniyordu.

HOLLANDA BAÅžBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte de Facebook hesabÄ±ndan açÄ±klama yaparak, Türk yetkililerden referandum etkinliÄŸi için resmi talep geldiÄŸini ancak iÅŸ birliÄŸi yapmayÄ± düÅŸünmediklerini belirtti.

Rutte'nin mesajÄ±nda, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nÄ±n kamusal alanlarÄ±, baÅŸka ülkelerin siyasi kampanya alanÄ± deÄŸil" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ALMANYA'DAN ÜÇÜNCÜ Ä°PTAL

Öte yandan Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Pazar günü Almanya'nÄ±n Köln kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik de salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildi.

AA'nÄ±n haberine göre, Rhein-Erft-Kreis polisince yapÄ±lan açÄ±klamada, Golden Palast adlÄ± salonu iÅŸleten kiÅŸinin, pazar günü yapÄ±lacak etkinliÄŸi düzenleyenlere salonu kullanÄ±ma vermeyeceÄŸini bildirdiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada, polisin elinde bulundurduÄŸu bilgilere göre, mal sahibi ile iÅŸletmeci arasÄ±ndaki sözleÅŸmede salonda siyasi etkinliklerin yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Daha önce, Bakan Zeybekci’nin konuÅŸacaÄŸÄ± bu etkinliÄŸin Köln-Porz belediye salonunda düzenlenmesi planlanmÄ±ÅŸ ancak belediye buna izin vermemiÅŸti.

YENÄ° SALON ARANIYOR

AvrupalÄ± Türk Demokratlar BirliÄŸine yakÄ±n (UETD) kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, Bakan Zeybekci'nin konuÅŸma yapabilmesi için baÅŸka bir salon aranÄ±yor.

Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ’Ä±n önceki gün konuÅŸma yapacaÄŸÄ± etkinlik de "park yeri ve giriÅŸlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±" öne sürülerek iptal edilmiÅŸti.